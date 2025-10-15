La Guardia Civil culmina la mayor operación de robos en equipajes del aeropuerto Tenerife Sur: así operaba la red criminal

La Guardia Civil ha finalizado la tercera fase de la operación “BORO-TF”, en la que han sido detenidas e investigadas 95 personas por su presunta implicación en robos con fuerza en equipajes facturados del aeropuerto Tenerife Sur, con un valor total de 3.091.784 euros sustraídos.
Durante la investigación, iniciada en 2022 con la operación “ORETEL”, los agentes analizaron más de 1.100 vuelos internacionales, detectando 330 robos en equipajes. Más de 200 reclamaciones fueron presentadas directamente a aerolíneas por pasajeros, en su mayoría extranjeros residentes fuera de España.
En esta primera fase, se inspeccionaron 27 joyerías tipo “compro oro” y plataformas de venta en línea, confirmando 840 operaciones de venta de objetos robados valorados en 1,9 millones de euros. Se practicaron registros en domicilios y taquillas de trabajadores del aeropuerto, recuperando joyas, relojes, teléfonos, consolas, dinero en efectivo y un vehículo de alta gama.
En la segunda y tercera fase, los agentes examinaron 25 teléfonos móviles pertenecientes a los principales implicados. El análisis de 1.762 GB de información permitió reconstruir el modus operandi del grupo criminal, que vendía los efectos robados entre compañeros, familiares y conocidos, e incluso recibía encargos específicos de objetos.
Algunos de los artículos vendidos incluían documentación personal de las víctimas para dificultar la investigación. En una conversación interceptada, se menciona el robo de una maleta con al menos 100.000 euros en billetes de 500.
En esta última fase, 56 personas fueron detenidas o investigadas, entre ellas trabajadores de aerolíneas y de handling de los aeropuertos Tenerife Sur y Tenerife Norte, además de sus familiares o intermediarios.
La investigación, desarrollada por la Unidad de Análisis de Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del aeropuerto Tenerife Sur, contó con el apoyo de la USECIC y la Policía Judicial. Con su finalización, la Guardia Civil considera erradicado un grupo criminal sin precedentes en el sector del transporte aéreo internacional.