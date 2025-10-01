La 1, la cadena pública más vista en Canarias (6,8%) por quinto mes consecutivo

La 1 es la cadena pública más vista en Canarias con un 6,8% de cuota en septiembre, consolidándose como una de las opciones más atractivas para los canarios y canarias a la hora de informarse y entretenerse. La Primera encadena así cinco meses consecutivos de éxito en las Islas, con un importante despliegue de medios este mes. Además de la retransmisión de las Fiestas de El Pino, la cadena pública ha emitido varios programas y avances informativos especiales como el de Garachico, para contar el simulacro volcánico.
También, en colaboración con el Cabildo de La Palma y la Orquesta y el Coro de RTVE, los profesionales del Centro de Producción grabaron un concierto homenaje para los damnificados del volcán, que se emitió en toda España el pasado 25 de septiembre. El mismo día en el que La 2 emitió también un resumen de 80 minutos del Maspalomas Soul Festival para todo el país, que contribuyó a los buenos datos de La 2. La segunda cadena ha logrado su mejor mes de septiembre en 3 años.
Mayor crecimiento interanual en informativos en septiembre de los últimos 24 años
Los Telediarios de RTVE se mantienen como segunda opción en septiembre al, tras anotar 1.278.000 espectadores y un 13,5% de cuota, logrando su mejor dato en septiembre desde 2017.
La primera edición de los ‘Informativos Territoriales’ ha reunido de media a nivel nacional a 723.000 espectadores, con un 11,8% de cuota y 1.206.000 contactos en todo el país. Es su mejor share en septiembre desde 2011, con un crecimiento de 5.8 puntos. Este informativo no promediaba el millón de contactos desde 2019. La 2ª edición (979.000 y 10,9%) suma 1.5 puntos y 118.000 espectadores respecto a su anterior septiembre, su mejor registro de los últimos dos años. A esos resultados también han contribuido los Telecanarias. Algunas de sus ediciones han oscilado este mes entre el 13 y el 16,2% de cuota de pantalla.