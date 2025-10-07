La 27 edición de San Sebastian Gastronomika enciende sus fogones

La 27 Edición de San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country encendió ayer los fogones que durante tres días convertirá a la capital vasca en el epicentro mundial de las gastronomía con Río de Janeiro (Brasil) como ciudad invitada. En el primer día de Gastronomika se ha podido apreciar un menor número de visitantes en comparación con años anteriores, aunque habrá que esperar al recuento final del miércoles.
En la primera jornada el premio homenaje recayó en Heston Blumenthal, chef de The Fat Duck (tres estrellas Michelin), en su restaurante de Gray, Berkshire, Reino Unidos, por su enfoque científico e innovador de la gastronomía. “Autodidacta, revolucionó la cocina moderna al combinar técnicas culinarias con principios de la física y la química, siendo uno de los pioneros de la gastronomía molecular”.
Dos mujeres esenciales en el mundo del vino, Almudena Alberca y Sara Pérez, recibieron el Gueridón de Oro. Alberca tiene una trayectoria de más de 20 años en el sector vitivinícola y en la actualidad se encarga de Bodegas Viña Mayor (DO Ribera del Duero, Rueda, Toro, Valdeorras y Rías Baixas). Además se convirtió en agosto de 2018 en la primera mujer Master of Wine de España y la única representante femenina entre los siete MW que hay en el país.
Por su parte, Sara Pérez es hija de una generación que redefinió la viticultura del Priorat y está considerada como una de las mujeres más influyentes en España. Está detrás de las bodegas Mas Martinet y Venus la Universal.
José Carlos Capel, fundador y presidente de Madrid Fusión, fue otro de los distinguidos como gastrónomo y crítico culinario. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el periodismo gastronómico, la mayoría de ellos en El País.
Por otro lado, de la mano de activistas figuras del sector de la gastronomía, el director general de Gastronomika Benjamín Lana ha querido destacar “más allá de su aspecto hedonista, el papel de la restauración como arma cargada de futuro para ayudar a transformar y mejorar su entorno”. Así, entrecruzando gastronomía, territorio y sostenibilidad, ha abierto el debate sobre cuestiones como el impacto de los incendios forestales en los productos locales, o el papel de los cocineros rurales como guardianes del territorio.
Para el chef zamorano Luis Lera, chef en Lera* (Castroverde de Campos), “la peor consecuencia es el daño emocional que causa la sensación de abandono, de caer en el olvido, porque cuando el fuego se apaga no contamos con suficientes ayudas para recuperar lo que se ha perdido”, decía, denunciando “el acomodamiento de la sociedad y el excesivo control legal como principales causas de que los bosques estén descuidados”.
Muxgo
Coincidía con él Borja Marrero, chef en Muxgo* (Las Palmas de Gran Canaria), que sufrió cuantiosas pérdidas en los incendios que acosaron su isla en 2019. “El incendio empieza realmente cuando el fuego se apaga”, decía, “por las dificultades que encontramos para recuperar el territorio”.