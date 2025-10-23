Los coloquios con Nuria Rodríguez, Daria Serenko y Jordi Esteva dan forma a la cuarta jornada de Periplo

El Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz, Periplo, aborda hoy jueves, en su cuarta jornada, los elementos estructurales que transforman al ser humano, lo conectan con su cultura y lo impulsan a descubrir otras. El Complejo Turístico Costa Martiánez recibirá a la historiadora Nuria Rodríguez, la poeta Daria Serenko y el escritor Jordi Esteva.
Además, por toda la ciudad se desarrollarán actividades complementarias: el taller impartido por el fotoperiodista Gervasio Sánchez, la lectura de microrrelatos, las estaciones literarias y el proyecto artístico de Juliana Serrano, Apodos. La agenda en detalle se puede consultar en el sitio web festivalperiplo.com.
Nuria Rodríguez, periodista e historiadora, conversará (18.00 horas) con Ebbaba Hameida sobre La invención del viaje moderno. En compañía de la editora Pilar Rubio Remiro, la activista, poeta y artista rusa Daria Serenko presentará (19.15) su libro Deseo cenizas para mi casa (2025), una obra que nace a partir de su paso por la cárcel y sus vivencias en el exilio. Escritor y cineasta, Jordi Esteva, que ha pasado gran parte de su vida en Oriente y África, conversará con Eduardo García Rojas (20.30) acerca de Viaje a un mundo olvidado, una obra introspectiva en la que se centra en todo lo que le ha llevado a convertirse en la persona que es a día de hoy.
Como se ha apuntado, entre otras iniciativas, el Castillo de San Felipe acoge el taller La dignidad es lo que importa, de Gervasio Sánchez.