Luis Ortigosa: “Necesitamos superar el 60% de vacunación contra la gripe en Canarias”

Canarias inicia hoy la vacunación estacional frente a la gripe 2025-26 que incluye algunas novedades con respecto a campañas anteriores con el objetivo de prevenir a la población más vulnerable buscando reducir la morbilidad y mortalidad asociadas a la infección y su impacto en el sistema sanitario.
Aunque la campaña de vacunación antigripal comenzará a partir del 16 de octubre para la población en general, el Servicio Canario de la Salud iniciará hoy la inmunización en los usuarios institucionalizados en centros sanitarios y sociosanitarios (residencias de mayores, centros de discapacidad, etc.); aquellas personas que sin estar institucionalizadas tienen un alto grado de dependencia y/o discapacidad o tienen patologías crónicas o situaciones de riesgo; también para los profesionales sanitarios de centros de Atención Primaria y Hospitalaria, así como personal sociosanitario y, por último, también comenzará la vacunación para niños desde los 3 hasta 6 años en el mismo colegio público o concertado.
Cuestionado por la vacunación infantil frente a la gripe, Luis Ortigosa del Castillo, médico especialista en pediatría y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, recordó que “la vacuna que se va a administrar es una vacuna intranasal, por lo que es muy bien aceptada por los niños por su comodidad, sin efectos secundarios y bastante eficaz”. Por su parte, en población pediátrica también está disponible vacuna inactivada inyectable intramuscular “que se debe administrar en los Centros de Salud a los niños de entre 6 meses y 2 años”. Por su parte, la vacuna intranasal se puede administrar en niños a partir de los 2 años y hasta los 17 años.
Ortigosa informó que el objetivo de la campaña de vacunación escolar “en estas últimas semanas se ha realizado una campaña de información entre los responsables de los colegios y progenitores se ha solicitado el consentimiento informado de los padres para vacunar a sus hijos de 3 a 5 años cumplidos. Aquellos padres y madres que tienen alguna duda o deseen que la vacunación de sus hijos e hijas la realice su enfermera de confianza, podrán solicitar acudir a su Centro de Salud”.
Con esta medida, Sanidad quiere llegar a todos los sitios posibles, en este caso favoreciendo la vacunación en el colegio. Hay que recordar que los menores en guarderías y Escuelas o Centros de Infantil o Primaria son el grupo de edad que más se contagia de enfermedades infecciosas y, que pese a que suelen cursar las mismas sin apenas riesgos, son los grandes propagadores de las mismas a los adultos y personas mayores de su entorno que, en muchos casos si son de grupos de riesgo, cursan las mismas con alta morbilidad.
El expresidente de la Sociedad Canaria de Pediatría y experto en vacunas, se mostró preocupado por el bajo nivel de vacunaciones en los últimos años, tanto entre adultos como en la población pediátrica en el Archipiélago. Para Luis Ortigosa “es un peligro evidente. Los registros de vacunación antigripal tenemos que subirlos, el año pasado Canarias no alcanzó el 40% total, y los objetivos esta temporada son incrementarlos hasta el 60% en la población pediátrica, y llegar al 75% en personas mayores, personas con patologías de riesgo y profesionales sanitarios y sociosanitarios”.
Esta es la segunda campaña en la que Canarias vacuna en algunos centros escolares, una acción que tiene mucho éxito en otras Comunidades Autónomas. “Será la tercera temporada que en Murcia, Galicia o, Andalucía vacunarán en los centros educativos, y el año pasado alcanzaron entre el 50 y el 60% de cobertura”.
En relación a la campaña frente al SARS-Cov2, Sanidad recomienda vacunarse a todos los mayores de 70 años y personas vulnerables. Como novedad, estará disponible la vacuna española de Hipra, que ha demostrado que genera inmunidad frente a nuevas variantes, se distribuye en viales monodosis y no necesita ultracongelación.
Hace dos años se añadió la inmunización contra el virus respiratorio sincitial (VRS) en lactantes. Todos los que hayan nacido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, se ofertará a los padres y madres que acudan a los centros de salud, y todos los que nazcan desde octubre hasta el 30 de marzo se les inmunizará en el hospital. En 2024-25 se alcanzó el 98% de inmunización en los hospitales y el 90% en Centros de Salud “unas cifras muy exitosas para evitar bronquiolitis y neumonías”.