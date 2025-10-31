el tiempo

Noviembre arranca con altas temperaturas: la Aemet prevé más de 30 °C en Canarias

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
La previsión meteorológica para mañana indica que estará poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos a primeras horas en el este, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará flojo del sudeste, girando por la tarde a nordeste moderado, y en zonas altas, viento del suroeste moderado.

En Gran Canaria habrá cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá también cielos poco nubosos en general, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas máximas estarán en ligero ascenso, que será moderado en zonas de interior y sin descartar que sea notable en cumbres; y las mínimas experimentarán un ligero ascenso. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 20ºC de mínima y los 26ºC de máxima.

Respecto al viento, soplará flojo de componente este, aumentando a moderado y girando a noreste por la tarde. En cumbres, viento moderado del suroeste.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el domingo 2 de noviembre se espera un ambiente veraniego en las Islas Canarias: en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura las temperaturas máximas podrían superar los 32 °C, mientras que en Tenerife y Lanzarote se esperan valores alrededor de 30 °C. Estos registros indican un notable ascenso térmico para la fecha, alejándose de los valores típicos de principios de noviembre en el archipiélago.

Esta subida significativa se atribuye a la entrada de una masa de aire cálido que, combinada con cielos despejados y una escasa ventilación, favorece una sensación térmica veraniega aunque estemos ya en pleno otoño. AEMET subraya que, aunque no se han activado avisos extremos por calor, la situación invita a prestar atención a las recomendaciones habituales: evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales, mantenerse bien hidratado y reducir actividades físicas intensas durante el día.

