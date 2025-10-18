Primero Canarias designa a Óscar Hernández como presidente

Municipalistas Primero Canarias ha elegido este sábado a su primer presidente, Óscar Hernández. El nuevo proyecto político, impulsados por alcaldes, dirigentes y militares independientes que se postulan como “renovadores del nacionalismo progresista”, que celebra este fin de semana en Infecar su primer Congreso.
Arropados por más de 1.500 personas, entre ellos compromisarios procedentes de las 18 asambleas y organizaciones municipalistas, partidos partidos –Coalición Canaria, con la asistencia de varios nacionalistas, entre ellos el presidente canario Fernando Clavijo, así como el PP, PSOE, ASG, AHI, Asamblea Majorera, etc.–, diferentes organizaciones y colectivos de la sociedad civil, así como asociaciones, empresas y sindicatos.
“Hoy es el inicio de una nueva era de compromiso auténtico y profundo por el futuro de Canarias y por su gente. Este proyecto nace, como ustedes lo saben y lo hemos repetido en muchas ocasiones, con la convicción de que nuestra tierra merece una gestión valiente, progresista, nacionalista y profundamente ligada a su gente”, ha defendido Hernández en sus primeras palabras tras ratificar su responsabilidad como presidente de la formación.
Hernández ha celebrado que hoy el partido arranque esa “responsabilidad de trabajar incansablemente” desde el municipalismo, precisamente para asegurar “que la soberanía y el bienestar de Canarias” sean “la prioridad absoluta” de cada una de sus decisiones. “La defensa del territorio es innegociable”, ha dicho.
A ello ha añadido la prioridad de este “municipalismo progresista y nacionalista” de “fomentar la actividad económica y el empleo, la generación del bienestar y la riqueza, la educación, la sanidad, las políticas de vivienda y el desarrollo vital y profesional de los jóvenes”, entre otros aspectos.
“Hemos tenido muchos momentos de tensión, pero el esfuerzo ha merecido la pena, porque arrancamos con un proyecto sólido e ilusionante, con unos magníficos cimientos, y lo más importante, con unas posibilidades de crecimiento infinitas”, ha subrayado Hernández, que ha tildado este proyecto político de “abierto y plural”.
Ha reiterado la propuesta de entablar una mesa de unidad de acción política en Canarias para confluir con otras formaciones de las islas de cara a las próximas elecciones. “El diálogo y la voluntad de alcanzar acuerdos es uno de ls fundamentos y pilares de esta tarea”, ha enfatizado el primer presidente de Primero Canarias, que ha confiado en “todas esas cosas que nos unen” en política, ese “arte de dialogar y buscar soluciones”.
Ha concluido con el deseo de que se pueda defender, asimismo, “la unión frente a la división”, explorando a “sabiendas la diversidad” porque, ha dicho, “no tenemos que profesar la misma ideología”, pero sí estarán “obligados” a buscar “lo que nos une”. “Unidos, somos imparables. Primero Canarias, siempre”, ha deslizado.
LA HISTORIA DE “LA UNIDAD”
El líder del partido, Teodoro Sosa, que ha aclarado que no formará parte del Comité del partido, sino de su Ejecutiva, teniendo con ello un papel más secundario en la parte más orgánica, ha celebrado que hoy comience “la historia de la unidad”, y no “de la divisón”, a través de Municipalistas Primero Canarias. “Dentro de 20 o 25 años habrá gente que diga que en el año 2025 un grupo de hombres y mujeres valientes salimos de nuestra zona de confort para dar un paso al frente, para decirle a Canarias que merecía la pena este riesgo”, ha dicho.
Ha recordado, asimismo, la superación de las “fronteras municipales” para avanzar en un proyecto “importante”, que no es solo “flor de un día, sino jardín de verano y de invierno”.
Sosa ha recordado que Primero Canarias es un partido “progresista” y que no va a cambiar. “No nos hemos derechizado”, ha advertido el líder de la formación, que ha enfatizado, así, que “los hombres y mujeres de Primero Canarias no se van a transformar, por mucho que lo digan otros”. A ello ha sumado otro carácter permantente, el de ser “municipalistas”, esa esencia “de siempre”, así como también “nacionalistas”. “No nos quitamos ese adjetivo. Somos nacionalistas y con mucho orgullo”, ha presumido.
El también alcalde de Gáldar ha insistido en la mesa de la unidad canaria planteada por la formación, una iniciativa con la se plantea a los partido de las islas confluir juntos de cara a las próximas elecciones generales. De este modo, ha invitado a olvidar “las redencillas” porque, ha proseguido, “todos somos necesarios para defender esta tierra, incluso nuestros excompañeros”, en una clara referencia a NC-BC.
“Mientras el nacionalismo siga dividido, la debilidad es para Canarias. Si el nacionalismo es fuerte y está unido, entonces sí nos van a escuchar (en Madrid). La unidad nacionalista es más necesaria que nunca”, ha dicho.
Ha señalado que su presencia en la formación no va a estar en el Comité, sino en la Ejecutiva. De este modo ha defendido el modelo del PNV, en el País Vasco, donde el Lendakari “manda en lo institucional” y el presidente del partido, “en lo orgánico”, que es lo que tiene que trabajarse “pueblo a pueblo, asamblea a asamblea”.
“Y sé que va a haber un gran equipo alrededor de Óscar. Yo voy a estar al lado de él”, ha advertido Teodoro Sosa, que ha defendido la figura del nuevo presidente de Primero Canarias, alabándolo como el responsable de “cerrar las costuras de este proyecto” porque, ha comentado, “si no hubiera estado Óscar, este proyecto no sale”.
SOBRE LA FORMACIÓN MUNICIPALISTA
Apenas cinco meses después de la creación de su comisión gestora y de su inscripción en el registro de partidos políticos, la formación ha fijado hoy las bases de su modelo organizativo y designado a sus órganos de gobierno, ratificando como presidente a Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y líder de Roque Aguayro, una de las organizaciones impulsoras de este nuevo espacio político, junto al Bloque Nacionalista Rural de Gáldar.
La cita, que se ha desarrollado este viernes y el sábado en la Institución Ferial de Canarias (Infecar) de Las Palmas de Gran Canaria, ha acogido la participación de un total de 300 compromisarios procedentes de las 18 asambleas y organizaciones municipalistas que por ahora forman parte de la organización, aunque también han estado invitados al acto de clausura representantes de medio centenar de organizaciones municipales independientes de todas las islas, con quienes se han establecido contactos para su posible integración.
DETALLES DEL CONGRESO
El congreso se estructura este fin de semana en tres ponencias y 23 resoluciones. En concreto, la ponencia de estatutos establecerá las normas internas que garantizan el “carácter democrático, transparente y horizontal” de la nueva organización. La ponencia ideológica fijará la ideología “municipalista, nacionalista y progresista”, despejando las “interpretaciones tendenciosas que han tratado de poner etiquetas falsas o dibujar caricaturas intencionadas para intentar desvirtuar el proyecto y frenar la ilusión”, según ha explicado la formación.
Por su parte, la ponencia política, que ha definido el marco de acción política y las propuestas concretas de Primero Canarias, ha sido elaborada por Roque Aguayro.
Las 23 resoluciones del congreso han abordado diversos temas de actualidad e “interés” para Canarias, como vivienda, flujos migratorios, modelo turístico, medio ambiente, oportunidades para los jóvenes, cuidados para las personas mayores y personas en situación de dependencia, fiscalidad, reto demográfico o igualdad, entre otras.