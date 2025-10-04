Rescatan a un hombre a punto de ahogarse en una playa de Tenerife

A las 14:25 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que solicitaban asistencia sanitaria para un bañista que los socorristas de la playa habían rescatado del agua.
El 1 1 2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para Playa Jardín en Puerto de la Cruz .El personal del SUC realizó la asistencia del afectado, un hombre de 38 años, que el momento inicial de la asistencia presenta signos de ahogamiento de carácter moderado, trasladado en una ambulancia del SUC a Hospiten Bellevue.
La Policía Local se hizo cargo de las diligencias.