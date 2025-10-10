Se incendia un vehículo en la TF-5: “La columna de humo negro es enorme”

El incendio de un vehículo en la TF-5 está causando este viernes importantes retenciones en la vía, según ha informado el 112 Canarias.
El fuego se ha registrado en un coche que se encuentra en el arcén, a la altura del desvío de la Vía de Ronda, en sentido norte.
Los recursos de emergencia ya han sido activados.
Testigos de las llamaradas aseguran que “la columna de humo negro es enorme”.
Se ruega máxima precaución a los conductores que circulan por la TF-5.
Qué hacer ante un incendio en plena autopista
Un incendio en un vehículo en plena autopista es una situación de alto riesgo que exige actuar con rapidez y, sobre todo, con seguridad. Aunque estos sucesos no son frecuentes, los cuerpos de emergencia recuerdan que cualquier conductor puede verse implicado en un episodio así y que la clave está en mantener la calma.
Pasos a seguir
- Detener el vehículo en un lugar seguro
- Lo primero es apartar el coche al arcén derecho o a la zona de emergencia más cercana.
- Es fundamental apagar el motor, ya que el combustible y la electricidad pueden alimentar las llamas.
- Proteger la zona y evacuar a los ocupantes
- Coloca el chaleco reflectante antes de salir del vehículo.
- Haz que todos los ocupantes salgan por el lado contrario a la circulación y se sitúen detrás de la barrera de seguridad.
- Señaliza el área con los triángulos de emergencia o la luz V16, si la tienes.
- Avisar inmediatamente a emergencias
- Llama al 112 e indica con precisión tu ubicación, el sentido de la autopista y si hay personas heridas o atrapadas.
- Usar el extintor solo si es seguro
- Si el fuego es incipiente (por ejemplo, en el motor o en una rueda) y tienes un extintor homologado, puedes intentar sofocarlo desde una distancia prudente.
- Nunca abras el capó por completo, ya que la entrada de oxígeno puede avivar las llamas.
- No arriesgar la vida por el vehículo
- Una vez que el fuego se extiende, el coche puede arder por completo en pocos minutos.
- Los bomberos insisten: lo prioritario es la vida, no el vehículo.
Recomendaciones de seguridad preventiva
- Revisar periódicamente el sistema eléctrico y el estado de la batería.
- Evitar llevar líquidos inflamables dentro del coche.
- No ignorar olores extraños a quemado o fallos eléctricos recurrentes.
Balance en Canarias y España
En el últimos año, los servicios de emergencia de Canarias han atendido decenas de incidentes de este tipo, especialmente en autopistas con alto tráfico como la TF-5 y la TF-1 en Tenerife.
A nivel nacional, la Dirección General de Tráfico (DGT) advierte que el incendio de vehículos en carretera es una de las intervenciones más habituales de bomberos y Guardia Civil, y recuerda que la correcta actuación de los conductores puede evitar tragedias mayores.