La Aemet actualiza su previsión sobre la borrasca Claudia en Canarias: obligará a extremar la precaución

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por la llegada de la borrasca Claudia, un sistema que se está profundizando en el Atlántico y que afectará a Canarias entre el miércoles y el jueves, dejando fuertes lluvias, tormentas y viento intenso. Según la previsión actualizada, Claudia se mantendrá estacionaria al noroeste de la Península durante los próximos días, enviando una serie de frentes activos hacia el Archipiélago, donde podrían producirse precipitaciones muy fuertes y persistentes, especialmente en las islas occidentales.
La AEMET advierte de que los chubascos más intensos se registrarán en las vertientes suroccidentales, donde no se descartan inundaciones locales por crecimientos súbitos en barrancos y torrentes. Las lluvias irán acompañadas de viento del suroeste con rachas muy fuertes, capaces de provocar la caída de ramas, árboles y elementos constructivos en mal estado, además de un temporal costero que podría afectar a puertos y paseos marítimos.
El miércoles será el día en que la inestabilidad comience a notarse con más fuerza en el noroeste del Archipiélago, especialmente en La Palma, donde la previsión apunta a tormentas que podrían ser muy fuertes y persistentes. A lo largo de la tarde y la noche, las precipitaciones se extenderán al resto de las islas occidentales, con mayor incidencia en las medianías orientadas al suroeste. El viento del suroeste se intensificará desde primeras horas, alcanzando rachas muy fuertes en cumbres y zonas de medianías.
Durante la jornada del jueves, el frente asociado a Claudia continuará desplazándose hacia el este, dejando chubascos tormentosos en las islas centrales durante la mañana y en las islas orientales a lo largo del día, aunque en estas últimas con una intensidad más moderada o puntualmente fuerte. El viento mantendrá su componente suroeste, con rachas muy fuertes que tenderán a rolar al oeste y a amainar al final del día.
La borrasca también afectará a la Península, especialmente a partir del martes por la tarde en Galicia, donde se esperan precipitaciones persistentes y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes y temporal marítimo. Las lluvias podrían extenderse durante la semana al resto del noroeste peninsular y a las vertientes sur de los sistemas montañosos, con riesgo de acumulaciones importantes y desprendimientos.
Ante esta situación, la AEMET recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de los cauces de barrancos, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y no acercarse a las zonas costeras afectadas por el oleaje. La borrasca Claudia dejará en Canarias un episodio de lluvias intensas, viento y riesgo de inundaciones, con el miércoles y el jueves como los días de mayor impacto.