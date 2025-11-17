Cuatro de cada cinco menores solicitantes de asilo trasladados desde Canarias son chicas

Cuatro de cada cinco menores inmigrantes solicitantes de asilo que hasta la fecha han sido trasladados desde Canarias a la península son chicas, en concreto, 135 de 162, según detalla el Gobierno central al responder a una pregunta de la diputada nacionalista Cristina Valido.
En un documento fechado el 5 de noviembre (los traslados se actualizan cada semana), el Gobierno explica cómo está cumpliendo con las medidas cautelares que le ha impuesto el Tribunal Supremo, al urgirle a que el Estado asuma el cuidado de los niños y adolescentes menores de edad que solicitan asilo o refugio desde Canarias.
A esa fecha, precisa, 268 de los menores que estaban acogidos en recursos de la comunidad canaria habían pasado ya al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, dependiente del Ministerio de Inclusión.
De ellos, 106 estaban entonces viviendo en el Canarias 50 -un centro de Las Palmas de Gran Canaria dependiente del Estado, catalogado como “de transición- y 162 habían sido transferidos a otros lugares de España.
A ellos se suman otros 69 jóvenes que han sido asumidos por la red de protección del Estado tras cumplir la mayoría de edad mientras se tramitaba su solicitud, iniciada cuando eran menores.
Para hacer frente a la atención de los niños y adolescentes cuyo cuidado le ordena asumir el Supremo, la Secretaría de Estado de Migraciones ha aprobado una partida de 39,8 millones de euros, destinada a cubrir los costes de hasta 1.200 plazas, detalla la respuesta parlamentaria.