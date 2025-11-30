Diciembre arranca con un cambio brusco del tiempo en Canarias: vuelven las lluvias

La primera semana de diciembre estará marcada por dos escenarios muy distintos en España. Mientras la Península vivirá el paso de varios frentes, lluvias casi generalizadas y nevadas en cotas medias y altas, Canarias se mantendrá al margen del temporal, con un tiempo más estable y pocas precipitaciones.
Entre el lunes y el miércoles se espera la entrada de una vaguada polar que afectará a gran parte del territorio peninsular, con un descenso generalizado de las temperaturas, fuertes lluvias y nieve en las principales cordilleras. Hacia el viernes podría formarse una borrasca fría aislada en el Mediterráneo, lo que dejaría tiempo lluvioso y ventoso sobre todo en el levante peninsular.
Sin embargo, en Canarias la tendencia será diferente. Los modelos apuntan a una semana ligeramente más seca o normal para la época en comparación con el resto del país. El paso de los frentes atlánticos apenas dejará lluvias destacadas en el Archipiélago, donde predominará un ambiente más estable y con menos nubosidad.
Una sucesión de frentes… pero lejos de Canarias
Los primeros días de la semana serán especialmente húmedos en buena parte de la Península. Galicia será la zona más afectada por las precipitaciones y los acumulados más importantes, mientras que el temporal también dejará lluvias en el Cantábrico, Castilla y León, Extremadura, Andalucía occidental y Pirineos.
Entre martes y jueves se repetirán los frentes atlánticos y la inestabilidad será la tónica dominante en el interior peninsular. En cambio, las Islas Canarias no recibirán esas lluvias, que quedarán muy restringidas en el Archipiélago o serán poco significativas.
Temperaturas más suaves en las Islas
Las temperaturas también reflejarán la diferencia entre ambos escenarios. Mientras en la Península se producirán heladas en zonas de montaña y en algunas capitales del interior, en Canarias se espera un ambiente más suave y estable, sin grandes variaciones térmicas ni episodios destacados de frío.
Para finales de semana la incertidumbre es mayor, pero los modelos mantienen el mismo patrón: el temporal afectará sobre todo al norte y noroeste peninsular, dejando de nuevo a Canarias en un contexto de mayor estabilidad atmosférica.