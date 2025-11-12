El XI Congreso Sinapsis 2025 refuerza en Tenerife la visión integral de la salud mental

Los días 13 y 14 de noviembre de 2025, el Aula Magna de la Universidad de La Laguna acogerá el XI Congreso Nacional de Patología Biopsicosocial Sinapsis 2025, un evento consolidado que reafirma su posición como cita ineludible para los profesionales del sector. Esta undécima edición se centrará en abordar la salud mental desde una perspectiva multidisciplinar, explorando temas que van desde la atención clínica y las adicciones hasta los últimos avances en psicoterapia y la influencia de los factores sociales en el bienestar mental.
Organizado por San Miguel Adicciones, la Dirección General de Salud Mental y Adicciones y la Universidad de La Laguna, el congreso representa un esfuerzo colaborativo que refleja el compromiso compartido por avanzar hacia una atención más humana y efectiva. El éxito de esta convocatoria se debe en gran medida al impulso fundamental de estas tres entidades, pero especialmente en Teresa de la Rosa Vilar, Presidenta de San Miguel Adicciones, cuya visión y dedicación han sido claves para mantener vivo este espacio de encuentro. Como ella misma afirma: “Nuestro compromiso es tender puentes. Puentes entre las diferentes disciplinas sanitarias y los contextos sociales y familiares, porque solo con una visión global podremos ofrecer una respuesta verdadera y eficaz a las personas”
El período de inscripción para asistir al congreso ya está cerrado tras haber cubierto todas las plazas disponibles en un tiempo récord, demostrando el gran interés y la actual relevancia de los temas a tratar. El programa, diseñado para fomentar el debate y el intercambio de ideas, incluirá ponencias magistrales y mesas redondas que enriquecerán la formación de los asistentes.
El XI Congreso Sinapsis 2025 se consolida así como la cita anual de referencia para profesionales de la psiquiatría, psicología, trabajo social, medicina y enfermería, además de toda persona interesada en estos temas, confirmando la necesidad de espacios donde compartir conocimiento y avanzar colectivamente hacia una atención más integradora en el campo de la salud mental y las adicciones.