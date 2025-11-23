‘Esto no es culpa de nadie’: el cómico Facu Díaz sube al escenario del Teatro Leal

El Teatro Leal de La Laguna programa este domingo (19.00 horas) el nuevo espectáculo de stand-up comedy del cómico uruguayo Facu Díaz. En Esto no es culpa de nadie repasa la situación actual del mundo y da al público su opinión.
Sobre el escenario lagunero, Facu Díaz reflexionará sobre la compleja y confusa relación entre la responsabilidad individual y colectiva ante los problemas que afectan al planeta. A través de chistes, autorreferencias y proclamaciones de carácter político, articulará una crítica con tintes de humor dirigida a su audiencia, a los que ve como espectadores de lo que considera “el derrumbamiento del nuevo mundo”.
Tras haber conquistado con su característica ironía a medio millón de seguidores en redes sociales y recorrer España junto al presentador y humorista murciano Miguel Maldonado, Facu Díaz buscará ganarse a los tinerfeños con esta propuesta. El cómico ha consolidado su carrera en España, destacando con los programas Tuerka News (2014-2016) y No te metas en política (2016-2022). Ahora presenta el matinal Buenos días in the morning en la plataforma Twitch.