La Superluna, una sevillana y un avión: la impresionante foto que nadie esperaba ver en el sur de Tenerife

El Médano vuelve a convertirse en escenario de imagen única. El fotógrafo José Juan Medina logró capturar una instantánea que ya circula por redes sociales: una mujer vestida de sevillana, con un impresionante vestido amarillo, posando en primer plano con la Superluna del Castor al fondo y, justo en el instante preciso, un avión cruzando el cielo durante la aproximación al Aeropuerto Tenerife Sur.
La fotografía, que muchos podrían confundir con una creación digital generada por Inteligencia Artificial (IA), es totalmente real. Fue planificada y ejecutada en el momento exacto en el que la Luna se encontraba al 91,1% de su tamaño visible.
Medina había contactado previamente con la modelo, Mymi, quien conoció a través de redes por lucir espectaculares vestidos de sevillana. Él mismo la convenció para protagonizar la sesión bajo un concepto que tituló: “Mymi bailándole a la Luna del Castor”.
Sin embargo, el resultado no fue fruto de la casualidad, sino de una mezcla de técnica, paciencia y algo de suerte meteorológica… y aeronáutica. El fuerte viento en la zona obligó a modificar la dirección de entrada y salida de los aviones, lo que acabó jugando a favor del fotógrafo.
“Hacía mucho viento, fue complicado, pero justo en el momento perfecto el avión entró en el encuadre, disparamos y salió”, explica Medina.
La sesión incluyó varios vídeos que se vieron afectados por las rachas constantes, pero finalmente se obtuvo la imagen que hoy muchos definen como “postales de otro mundo”. Sin IA, solo fotografía, porque el arte sigue estando en esperar el momento justo.
La Superluna del Castor
La última Superluna del año se deja ver en Canarias, un fenómeno que consiguió su mayor alcance el durante la noche de este 5 de noviembre. Se conoce como la Superluna del Castor, el fenómeno lunar más llamativo de 2025 y el momento en que la Luna pasa más cerca de la Tierra este año, a poco más de 356.000 kilómetros de distancia.
El nombre procede de tradiciones indígenas norteamericanas, que identificaban esta luna llena con la época en la que los castores reforzaban sus presas antes del invierno o, según otras versiones, con la temporada de mayor caza del animal debido a la calidad de su pelaje.
En otras culturas se conocen variantes del mismo nombre: luna de hielo, luna blanca, luna de escarcha o, en el hemisferio sur, luna de maíz o luna de flores, ya que allí coincide con la primavera.