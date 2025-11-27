‘Girasoles para María’ emprende un recorrido por cuatro municipios tinerfeños

Girasoles para María, el espectáculo que aúna música y teatro, estrenado el pasado julio en Tenerife y protagonizado por la actriz y cantante cubana Gretel Cazón, emprende hoy jueves un nuevo recorrido por la Isla. La propuesta se podrá contemplar esta noche (20.00 horas) en el Espacio Cultural Cine Viejo de Candelaria; mañana, en el Liceo de Taoro de La Orotava (20.00); el domingo, en el Centro Cívico de Las Galletas, en Arona (18.30 horas), y el lunes, en La Laguna, en el Centro Ciudadano El Tranvía, en La Cuesta (18.00 horas).
JOEL ANGELINO
Girasoles para María, dirigida por el actor cubano Joel Angelino, es una obra escrita por el dramaturgo y guionista Irán Capote, concebida como un homenaje a Maria Callas, Tina Turner y La Lupe. Se trata de un espectáculo unipersonal que cuenta la vida de una exitosa cantante, María de la Caridad, encarnada por Gretel Cazón, que tras una función y delante del espejo de su camerino, mientras se prepara para reunirse con el amor de su vida, reflexiona acerca de sus temores e inseguridades a consecuencia de las malas experiencias en relaciones amorosas anteriores.
Tal y como se puede leer en su sinopsis, el amor de María por Germán, un vendedor de flores que conoció a la salida de un ensayo y la enamoró con un girasol, “la hace regresar al parque donde se encontraron. Mientras lo espera, María establece un mágico paralelismo con las vidas sentimentales de las cantantes que interpreta: Maria Callas, Tina Turner y La Lupe. Cantando sus canciones y evocando sus éxitos y desgracias, realiza un viaje interior en busca de la felicidad, pues está segura de que esta vez la relación sí funcionará”.
“La artista se debate entre su carrera y la urgente necesidad de sentirse amada -continúa el texto-, pero algo cambia dentro de ella. La espera y la unión con sus divas la hacen transformarse y encontrar sus prioridades. María va tejiendo con las canciones y las anécdotas autobiográficas un nuevo traje para interpretar su mejor canción”.
Este nuevo recorrido por la Isla de Girasoles para María cuenta con la colaboración de la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Tenerife, La Chola Creativa y Mujeres Reales, así como con el respaldo de las entidades de los municipios donde se escenifica.