Gran éxito de los portabolsas para mascotas obsequiados por el DIARIO DE AVISOS

Este práctico regalo es además un original accesorio confeccionado de manera artesanal
La nueva promoción de DIARIO DE AVISOS para premiar la fidelidad de nuestros lectores constituyó ayer un éxito en los kioscos. Se agotó por completo la edición dominical del Decano de la prensa, que con cada ejemplar del periódico obsequió una portabolsas exclusivo para los excrementos de las mascotas durante los paseos callejeros.

Este práctico regalo es además un original accesorio confeccionado de manera artesanal, con tela de vaqueros reutilizados, por la empresa tinerfeña Loca Denim.

  1. DIARIO DE AVISOS regala a sus lectores un porta bolsas para mascotasDIARIO DE AVISOS regala a sus lectores un porta bolsas para mascotas

Agradecemos a nuestros lectores la buena acogida de esta promoción y anunciamos que ya estamos preparando otras no menos útiles y originales

