La Laguna activa el CECOPAL para actuar ante cualquier incidencia de la borrasca Claudia

El Ayuntamiento de La Laguna ha activado este miércoles, 12 de noviembre, el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (CECOPAL), ante la alerta meteorológica decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.
Esta medida entra en vigor tras la reunión celebrada ayer en el Consistorio, en la que tomaron parte representantes de la Corporación municipal, Policía Local y Protección Civil. El primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana de La Laguna, Badel Albelo, hizo un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y recalcó la necesidad de atender las recomendaciones y avisos emitidos por todas las administraciones en sus canales oficiales, con el fin de evitar cualquier incidencia relacionada con la llegada de la borrasca ‘Claudia’.
A partir de las 14:00 horas, se ha procedido al cierre de instalaciones deportivas y culturales (bibliotecas públicas, teatros, etc.), parques municipales, centros ciudadanos y centros de mayores. También se cierra el aparcamiento de Cruz del Carmen, en la zona de Anaga, así como las piscinas naturales y entornos costeros. También quedan suspendidas todas las actividades extraescolares en los centros educativos públicos del municipio.
Al mismo tiempo, se refuerzan de forma extraordinaria los servicios municipales de mantenimiento y limpieza para atender cualquier tipo de incidencia, y desde el área de Obras e Infraestructuras se está haciendo un seguimiento de las principales obras que se están llevando a cabo actualmente en el municipio y que pudieran verse afectadas en caso de lluvias abundantes, como las del Barranco de La Carnicería.
Paralelamente, de manera preventiva, la empresa mixta Teidagua ha realizado un refuerzo especial de limpieza de arquetas de imbornales para prevenir la obstrucción de canalizaciones y alcantarillado. En esta línea, el Área de Medio Ambiente también ha procedido a la revisión y el refuerzo de limpieza de cauces y barrancos para prevenir posibles inundaciones.
El área de Bienestar Social ha suspendido para esta tarde todas las actividades en centros de mayores, escuelas infantiles, servicios de día para menores y el Centro de Entidades de Discapacidad Anchieta. Adicionalmente, se han preparado recursos alojativos de manera preventiva y se han facilitado al CECOPAL las plazas disponibles.
Desde la Gerencia de Urbanismo de La Laguna se recuerda que los titulares de obras y construcciones en curso deben proceder a la puesta fuera de servicio de las grúas, asegurando su correcta posición en veleta, desplazándolas a lugares de seguridad y amarrándolas cuando dispongan de vía para ello.
Asimismo, es imprescindible verificar el correcto funcionamiento de los anemómetros, que deben emitir señal intermitente a partir de vientos de 50 km/h y continua a partir de los 70 km/h, suspendiendo inmediatamente cualquier trabajo con grúa en caso de aviso continuo.
Se subraya la importancia de no instalar elementos ajenos a la estructura de las grúas, como carteles, banderas o soportes no autorizados por el fabricante, ya que estos pueden convertirse en objetos peligrosos al ser arrastrados por el viento. Igualmente, se insta a asegurar andamios, vallas, letreros y cualquier otro elemento susceptible de desplazarse o caer, evitando que puedan poner en riesgo la integridad de las personas y bienes.
Por último, el Ayuntamiento de La Laguna también ha decidido habilitar la opción del trabajo telemático para el personal que pueda desarrollar sus funciones por esta vía, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios durante la jornada de este jueves, 13 de noviembre. Esta determinación afecta a los organismos autónomos, Gerencia de Urbanismo, MUVISA y otras entidades pertenecientes al Consistorio.