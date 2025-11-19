La licitación del nuevo servicio de vigilancia y salvamento en el litoral de Arona queda desierta

La licitación del nuevo contrato de vigilancia, salvamento y asistencia en el litoral de Arona quedó desierta, según consta en la Plataforma de Contratación.
El expediente no recibió ninguna oferta que cumpliera los requisitos técnicos o administrativos previstos en los pliegos, tal como recoge el acta de resolución fechada el 11 de noviembre de 2025.
El contrato tenía un valor estimado de 5.770.458 euros. El plazo de ejecución previsto era de cuatro años.
El municipio mantiene servicios de socorrismo en las playas de Los Cristianos, El Camisón, Las Vistas y La Honda, con servicio estival habilitado en verano y semana santa en otras como Las Galletas y el Palm Mar.
La plantilla habitual cuenta con más de 31 trabajadores y se refuerza cada verano en julio y agosto para atender el baño adaptado en Los Cristianos y Las Galletas. En Las Vistas, este servicio funciona durante todo el año.