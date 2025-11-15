Tenerife acoge una jornada con grandes vinos de las islas del mundo

El Island Wine Summit Tenerife 2025, un encuentro profesional para poner en valor la singularidad de los vinos insulares de la mano de algunos de los mayores expertos en vino a nivel nacional e internacional, se celebró ayer en el hotel Mencey de Santa Cruz. En un principio estaba anunciada su celebración en la Casa del Vino pero se suspendió debido al anuncio del debido a la borrasca Claudia. Island Wine Summit Tenerife 2025, organizado por Madrid Fusión, es un encuentro profesional para bodegueros, sumilleres de todo el mundo, periodistas y prescriptores especializados y expertos del mundo del vino. Esta sesión será la antesala del congreso de vinos de islas del mundo que Tenerife acogerá en 2026.
La jornada ha arrancado con la intervención de Benjamín Lana, director de Madrid Fusión, entidad organizadora de Island Wine Summit Tenerife 2025, que ha destacado este evento “como algo único en el mundo. Es la primera vez que se pone el foco sobre una tipología de vinos que solo se producen en las islas”.
En la presentación de este encuentro, Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo de Tenerife, ha señalado que “la celebración de este primer gran encuentro mundial de vinos insulares en Tenerife refuerza nuestra estrategia de promoción internacional, vinculando la marca de la isla a la excelencia, la sostenibilidad y la autenticidad de nuestros productos. El vino es un embajador de nuestra identidad y una herramienta poderosa para diversificar la oferta turística de Tenerife desde la calidad y la experiencia”. Afonso ha añadido que “este evento sitúa a Tenerife en el centro del diálogo mundial sobre los vinos de islas y refuerza nuestro compromiso con un turismo de calidad basado en la identidad y la sostenibilidad”.
Por otra parte, para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, “hablar de nuestros vinos es hablar de historia, de identidad y de futuro. Es hablar del esfuerzo de generaciones que con paciencia y sabiduría han sabido transformar la fuerza de nuestra tierra volcánica en una expresión única de sabor, aroma y cultura”.
“El objetivo es iniciar hoy un camino para poner en valor los vinos elaborados en circunstancias diferentes, las que les aportan las islas en concreto. Y Tenerife se posiciona así como pionera en reunir en su territorio a expertos de todo el mundo”, ha comentado Lana.
Durante la jornada de ayer, cuatro catas evidenciarán la personalidad de vinos de diferentes zonas isleñas. La mañana ha comenzado con la intervención de Fernando Mora, Master of Wine desde 2017, oriundo de Zaragoza, donde dirige su propia bodega, Frontonio.
Bajo el título “Volcanes y mar. El origen profundo de los vinos de Tenerife”, se ha adentrado en la singularidad de los vinos volcánicos y cómo este aspecto, junto con la insularidad, marcan el carácter de los vinos.
A continuación, el sumiller tinerfeño Rodrigo González, ha liderado la cata “Tenerife, vinos de altura. Cata con productores”, incluyendo las referencias Envínate Táganan, D.O.P. Islas Canarias; Paraje San Ignacio, D.O. Tacoronte Acentejo; o La Solana, D.O. Valle de la Orotava, entre otros. Rodrigo González ha estado acompañado por los productores de los vinos catados.
El punto álgido de la mañana fue la “Gran cata internacional de vinos insulares” a cargo de Luis Gutiérrez, una de las figuras más influyentes del vino en el ámbito internacional. Es el catador y corresponsal de España, Portugal, Chile y Argentina para The Wine Advocate, la prestigiosa publicación fundada por Robert Parker.
Luis Gutiérrez ha dado un paseo por islas de España, Italia y Portugal, algunas más conocidas como La Palma, Tenerife, Mallorca, Sicilia o Madeira, pero también por otras menos conocidas, sobre todo vinícolamente, como El Hierro, Pico o Porto Santo.
Por la tarde, François Chartier, creador de la ciencia aromática de las armonías moleculares, desveló en Tenerife el “ADN aromático y gastronómico” de la isla; un mapa sensorial que conecta sus vinos, su territorio y su cultura culinaria. En su intervención, titulada “Insularity Aromatic Pairings”, a través de cinco vinos emblemáticos de las diferentes D.O. de Tenerife, Chartier ha propuesto una lectura aromática y gastronómica inédita, basada en las moléculas dominantes que definen su identidad insular.
Por último, Bernat Voraviu, fundador de ITHACA Wines y Soulwines, proyecto dedicado a importar y distribuir vinos con alma mediterránea, y una de las voces más respetadas del vino contemporáneo en España, trasladará a los asistentes al Mediterráneo, con una selección de botellas procedentes de territorios bañados por este mar.