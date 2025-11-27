sociedad

Tenerife ‘Brilla por la Vida’ en apoyo al cáncer de mama

Actualizado a 28/11/2025 · 15:38
El pasado domingo 23 de noviembre tuvo lugar en el Hard Rock Café del sur de Tenerife la primera edición de “Brilla por la Vida – Shine for Life”, una iniciativa que unió arte y solidaridad para dar visibilidad al cáncer de mama y ofrecer apoyo a quienes lo afrontan. El encuentro, impulsado por Alexis Oval Ecosalón Estética junto a la Fundación Canaria Carrera por la Vida – Walk for Life, puso el acento en la importancia del bienestar emocional y físico de las pacientes antes, durante y después del tratamiento.

El evento reunió a profesionales sanitarios, artistas y entidades volcadas en la salud femenina. Entre las actuaciones destacaron las intervenciones de la actriz y comunicadora Yanely Hernández y del joven cantante Mario Falero. Además, se desarrollaron charlas y talleres a cargo de especialistas como Vanesa Gil, asesora de imagen; Noemí Torres, entrenadora enfocada en salud femenina; y el equipo de Algo Así Hair, expertos en pelucas oncológicas, quienes ofrecieron herramientas y consejos prácticos sobre autocuidado e imagen personal.

Durante la jornada se subrayó el valor del acompañamiento y la autoestima en el proceso de recuperación, con testimonios y experiencias compartidas por voces del ámbito artístico y sanitario.

El evento, accesible únicamente mediante invitación, se convirtió en un espacio de apoyo y visibilización para quienes conviven con esta enfermedad, ayudando a romper estigmas y a reforzar el mensaje de que no están solas.

“Brilla por la Vida” se consolida así como una propuesta en la que salud, arte y solidaridad caminaron juntas con el propósito de inspirar y empoderar a las personas afectadas por el cáncer de mama en Canarias.

Tras el notable éxito de esta primera edición, el próximo año Hard Rock Café acogerá la segunda edición del mismo.

