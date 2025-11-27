Tenerife ‘Brilla por la Vida’ en apoyo al cáncer de mama

El pasado domingo 23 de noviembre tuvo lugar en el Hard Rock Café del sur de Tenerife la primera edición de “Brilla por la Vida – Shine for Life”, una iniciativa que unió arte y solidaridad para dar visibilidad al cáncer de mama y ofrecer apoyo a quienes lo afrontan. El encuentro, impulsado por Alexis Oval Ecosalón Estética junto a la Fundación Canaria Carrera por la Vida – Walk for Life, puso el acento en la importancia del bienestar emocional y físico de las pacientes antes, durante y después del tratamiento.
El evento reunió a profesionales sanitarios, artistas y entidades volcadas en la salud femenina. Entre las actuaciones destacaron las intervenciones de la actriz y comunicadora Yanely Hernández y del joven cantante Mario Falero. Además, se desarrollaron charlas y talleres a cargo de especialistas como Vanesa Gil, asesora de imagen; Noemí Torres, entrenadora enfocada en salud femenina; y el equipo de Algo Así Hair, expertos en pelucas oncológicas, quienes ofrecieron herramientas y consejos prácticos sobre autocuidado e imagen personal.
Durante la jornada se subrayó el valor del acompañamiento y la autoestima en el proceso de recuperación, con testimonios y experiencias compartidas por voces del ámbito artístico y sanitario.
El evento, accesible únicamente mediante invitación, se convirtió en un espacio de apoyo y visibilización para quienes conviven con esta enfermedad, ayudando a romper estigmas y a reforzar el mensaje de que no están solas.
“Brilla por la Vida” se consolida así como una propuesta en la que salud, arte y solidaridad caminaron juntas con el propósito de inspirar y empoderar a las personas afectadas por el cáncer de mama en Canarias.
Tras el notable éxito de esta primera edición, el próximo año Hard Rock Café acogerá la segunda edición del mismo.