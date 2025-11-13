sociedad

Tenerife ‘Brilla por la Vida’, un evento en apoyo al cáncer de mama

Visibilizar, acompañar y celebrar la vida el próximo domingo 23 de noviembre en el Hard Rock Café
Tenerife `Brilla por la Vida’, un evento en apoyo al cáncer de mama
Tenerife `Brilla por la Vida’, un evento en apoyo al cáncer de mama. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El próximo domingo 23 de noviembre, el Hard Rock Café en el sur Tenerife acogerá la primera edición de “Brilla por la Vida – Shine for Life”, un evento dedicado a la concienciación y la visibilidad del cáncer de mama, combinando una propuesta artística con el imprescindible mensaje de apoyo a quienes conviven con la enfermedad. La cita, organizada por Alexis Oval Ecosalón Estética en colaboración con la Fundación Canaria Carrera por la Vida – Walk for Life, pone el foco en la sensibilidad social y ofrece herramientas concretas para el bienestar físico y emocional de las pacientes durante y después del proceso oncológico.

“Brilla por la Vida” reunirá a profesionales del ámbito sanitario, artistas reconocidos y entidades comprometidas con la salud y la autoestima femenina. La jornada contará con actuaciones en directo de la popular actriz y comunicadora Yanely Hernández y del joven talento Mario Falero. Además, se realizarán charlas y talleres liderados por expertas como Vanesa Gil, asesora de imagen, Noemí Torres, entrenadora especializada en salud femenina, y el equipo de Algo Así Hair, especialistas en pelucas oncológicas, quienes compartirán claves prácticas sobre autocuidado e imagen personal.

La jornada destacará el papel esencial del acompañamiento y la autoestima en la recuperación física y emocional, gracias a la participación de figuras del ámbito artístico y sanitario que compartirán sus experiencias y testimonios inspiradores.

Accesible sólo por invitación, el evento aspira a crear una red de apoyo genuino, visibilizando la realidad de quienes luchan cada día contra el cáncer de mama y rompiendo el estigma que suele rodear a esta enfermedad.

“Brilla por la Vida” se presenta así como un evento, donde la salud, el arte y la solidaridad se dan la mano para inspirar, empoderar y acompañar a todas las personas que enfrentan la realidad del cáncer de mama en Canarias.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas