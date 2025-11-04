El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparecerá este martes a partir de las 15.30 horas en la sede ministerial para valorar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la contratación del Gobierno de Canarias con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al ‘caso Koldo’.
Torres comparece para valorar el informe de la UCO
Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio, Torres comparecerá esta tarde en una rueda de prensa extraordinaria para hacer una valoración de este informe una vez se ha conocido al completo