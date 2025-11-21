Un espectáculo de música y color envuelve de Navidad a Santa Cruz de Tenerife

Ya es Navidad en Santa Cruz. La capital tinerfeña se adelantó anoche al resto de municipios de Canarias para dar la bienvenida a las fiestas más entrañables y comerciales del año. Y lo hizo a lo grande, envolviendo de emoción y color una noche en la que la música y la fantasía lograron reunir a cientos de personas en la plaza de La Candelaria, convertida, por segundo año consecutivo, en epicentro de la magia gracias al brillo de 4,5 millones de bombillas Led que adornan más de 400 ubicaciones en todo el municipio. Luces que prenden una ciudad de ilusión a través de 2.172 motivos luminosos en farolas, 119 arcos transversales, más de 92.000 metros de guirnaldas y 86 elementos de suelo distribuidos por más de 330 calles.
Con un lleno hasta la bandera, y el centro urbano colapsado por el tráfico debido al cierre de varias calles por el evento, el espectáculo comenzó a las 19.30 horas en un escenario casi en penumbras, preparado para acoger una obertura musical, a cargo de la Banda Municipal de Música, con el que se dio paso a un juego de luces que anticipaba el esperado momento.
Fue entonces cuando el alcalde, José Manuel Bermúdez, y los concejales de Fiestas y Servicios Públicos, Javier Caraballero y Carlos Tarife, respectivamente, hicieron aparición acompañados de cinco niños del Consejo Municipal de la Infancia, representado a cada distrito, para accionar el interruptor que alumbró la plaza de La Candelaria de oro y plata, dibujando adornos con enormes ángeles, arcos luminosos y bolas navideñas que eran inmortalizados por los cientos de móviles que ondeaban al aire.
Bermúdez agradeció a las áreas implicadas el esfuerzo por adornar la capital para estas fiestas que, hasta el próximo 6 de enero, congregará más de cien actividades programadas para el disfrute de todos los ciudadanos y visitantes. “Es una ciudad viva, abierta y diversa; una ciudad que late con fuerza, que mira hacia el futuro sin olvidar sus tradiciones y que se transforma cuando llega esta época del año”, dijo el regidor.
A continuación, la música fue la protagonista con los cantantes Cristina Ramos, Diana Navarro, Serafín Zubiri y Jadel, encargados de poner voz a tradicionales villancicos y canciones de siempre para dar la bienvenida a la Navidad.
El montaje navideño, que el Ayuntamiento chicharrero comenzó a instalar el pasado julio, ha contado con una inversión de 900.000 euros y, como novedades, destacan los refuerzos en avenidas clave como Benito Pérez Armas, Manuel Hermoso Rojas, Príncipes de España, Francisco La Roche, el entorno del cuartel San Carlos, la plaza San Telmo o la plaza de España, donde también luce el polémico pino navideño que, finalmente, ha rebajado su anunciada altura hasta los 25 metros.
La ampliación de la iluminación, que duplica la del pasado año, abarca calles comerciales como Rambla Pulido, El Pilar, Villalba Hervás, Álvarez de Lugo y las avenidas Islas Canarias y Ángel Romero.