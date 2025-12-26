El pastelero Alexis García será uno de los ponentes en Madrid Fusión Pastry

Alexis García, de 100% Alexis García, y que en 2024 se proclamó el vencedor en todas las categorías del Campeonato Mejor Maestro Artesano Pastelero de España, dará una conferencia, junto a su pareja Marlene Hernández, sobre las “nuevas expresiones de la mantequilla” en Madrid Fusión, dentro del apartado Pastry, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de enero, dentro del congreso Madrid Fusión Alimentos de España. En dicha ponencia también intervendrá Raúl Bernal, de Pastelería Lapaca, Huesca, quien también abordará el empleo de la mantequilla.
La provincia de Huesca será el patrocinador de Madrid Fusión Pastry
En el apartado de Madrid Fusión, que cada año coge más relevancia, intervendrán también Jordi y Joan Roca, que hablarán de la cocina dulce salada de El Celler de Can Roca; Alberta Adriá, de Enigma, explicará los turrones de aire. También se entregarán los premios a Mejor Cruasán Gourmet con salmón ahumado, a la mejor torrija del mundo, al mejor flan, al mejor desayuno de hotel, el premio ‘Ciudad de Madrid’ y al mejor Pastelero Revelación. Madrid fusión Pastry está patrocinado por la provincia de Huesca, donde están las mejores pastelerías de España.
El reto de los sumilleres frente a la Inteligencia artificial en The Wine Edition
The Wine Edition, que se celebrará en el Ifema de manera paralela a Madrid Fusión, contará entre otras ponencias con la de Ferrán Centelles que habla sobre la experiencia del vino en el restaurante gastronómico con las conclusiones del Volumen VIII de la Bullipedia, o con una cata maridaje que abordará el reto de los sumilleres frente a la Inteligencia Artificial
El congreso Island Wine Summit Tenerife se presentará en Madrid Fusión
El Master of Wine Fernando Mora será el encargado de presentar el Island Wines Summit Session Tenerife, Horizonte del Atlántico, antesala del gran congreso mundial del vino de islas que tendrá lugar en esta isla durante 2026. Este encuentro, organizado por Madrid Fusión, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, ya tuvo un anticipo el pasado mes de noviembre en el hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife al que acudieron bodegueros, sumilleres, y prescriptores especializados y expertos del mundo de la enología y a viticultura
‘El cliente toma el mando’, lema de la 24 edición de Madrid Fusión
Madrid Fusión Alimentos de España celebrará su 24ª edición bajo el lema ‘El cliente toma el mando’, reflejo de una nueva realidad gastronómica en la que el comensal deja de ser pasivo para convertirse en un cliente informado, exigente y con criterio propio. Será la edición más internacional hasta la fecha, con más cocineros extranjeros que españoles en el escenario principal. Escuchar al territorio, al productor, al planeta y, sobre todo, al cliente, que reclama autenticidad, libertad y experiencias con identidad son algunos de los mensajes de esta edición.
La guindilla
Los dulces navideños
La oferta de dulces navideños se incrementa cada año, especialmente en lo que se refiere a los turrones y sus nuevos sabores. El panettone ya es imprescindible en estas fechas, pero no podemos pasar por alto la variedad de los dulces que ofrecen los obradores de las islas: truchas de batata y de cabello de ángel, pasteles de hojaldre, turrones y polvorones artesanos, de almendras y de avellanas, que no tienen nada que envidiar a los demás. Y estas son buenas fechas para apoyar el comercio local comprando y degustando lo nuestro, sobre todo porque hablamos de productos frescos y de cercanía, algo de lo que nos gusta presumir a todos…