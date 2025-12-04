sucesos

Emergencia en aguas canarias: evacuan a un pasajero a bordo de un crucero

Según ha informado Salvamento Marítimo
El helicóptero Helimer 201 de Salvamento Marítimo ha evacuado este jueves, y por recomendación médica, a un tripulante a bordo del crucero ‘Mein Schiff Relax’, cuando encontraba a unas 3 millas al suroeste de La Gomera.

El buque, procedente de Santa Cruz de La Palma, se dirigía hacia Tenerife, y en su trayecto solicitó al centro coordinador del organismo estatal en Tenerife la evacuación médica de uno de sus pasajeros, un turista alemán, de 75 años de edad, según ha informado Salvamento Marítimo en la tarde de este jueves.

Así, se procedió a movilizar el Helimer 201, que lo evacuó hasta el Aeropuerto Tenerife Norte, donde le esperaba una ambulancia para poder ser atendido por un equipo sanitario.

