La Policía Nacional detiene al ‘gran estafador europeo’ en un chalet de lujo en Tenerife

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) del estado de Baden-Wurtemberg, han desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a inversores alemanes por un importe superior a los 21 millones de euros entre los años 2012 y 2019.
El principal autor, un hombre de 67 años, fue director general de varias empresas dedicadas a la planificación y comercialización de proyectos de construcción.
A través de una de estas sociedades, captó aportaciones de inversores privados mediante contratos de participación para la supuesta construcción de un hotel, un centro de conferencias y un aparcamiento en la ciudad de Constanza (Alemania).
Prohibición de actividad y captación ilegal de fondos
En 2018, la Autoridad Suiza Supervisora de los Mercados Financieros (FINMA) prohibió su actividad por realizar operaciones bancarias no autorizadas y ordenó el bloqueo de las cuentas de la empresa.
Esta medida dejó sin fondos a las filiales alemanas, lo que provocó la paralización de los proyectos en curso.
Pese a ello, el investigado continuó captando dinero de forma ilegal, falsificando contratos y realizando extracciones superiores a los dos millones de euros para fines personales.
De este modo, logró obtener más de seis millones de euros adicionales de nuevos inversores, a quienes hacía creer que se trataba de inversiones seguras y rentables.
Colaboración internacional y actuación en Tenerife
Ante la magnitud de la estafa, la policía alemana solicitó la colaboración de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife para localizar al investigado y a su pareja, así como para llevar a cabo una investigación detallada de su patrimonio y posiciones financieras en España.
La operación culminó con la detención simultánea del investigado en Alemania y la entrada y registro en un chalet de lujo del sur de Tenerife, valorado en dos millones de euros, donde residía junto a su pareja.
Durante el registro se incautó numerosa documentación relacionada con la investigación, así como dispositivos informáticos y dinero en efectivo, procediéndose además al bloqueo de sus cuentas bancarias en España.
Delitos imputados
Al detenido se le imputan infracciones de la Ley bancaria alemana por realizar negocios de depósito no autorizados en al menos 748 casos entre 2012 y 2019, causando un perjuicio económico mínimo de 21 millones de euros a los inversores.
Además, se le atribuyen delitos de estafa en el seno de organización criminal, por un importe aproximado de cinco millones de euros entre 2018 y 2019, así como falsedad documental con abuso de confianza.