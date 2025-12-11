Supersuckers regresa a Tenerife el 23 de enero acompañado por Moonshine Wagon

El próximo 23 de enero de 2026, el Teatro El Sauzal se acogerá una muestra del mejor rock and roll cuando los legendarios Supersuckers, esta vez acompañados por Moonshine Wagon, regresen a Tenerife para ofrecer un concierto que promete ser una descarga eléctrica de autenticidad, energía y actitud. Las entradas ya están disponibles a través de www.tickety.es y en la taquilla del teatro.
Considerada por muchos como “la mejor banda de rock and roll del mundo”, la formación liderada por Eddie Spaghetti llega a la isla en un momento especialmente significativo de su carrera, impulsada por el lanzamiento de su nuevo trabajo ‘Liquor, Women, Drugs & Killing’, un disco que ha devuelto a la banda la ilusión de sus mejores tiempos.
A estas alturas de su trayectoria, con casi cuatro décadas de historia y un legado indiscutible dentro del punk rock estadounidense, Supersuckers no tiene nada que demostrar. Formados en 1988, conquistaron rápidamente a un público que conectó con su particular manera de romper moldes, fusionando la crudeza del punk, la actitud del rock clásico y unas letras capaces de transitar entre la ironía y la irreverencia sin perder identidad.
Tras años publicando sus discos de manera prácticamente independiente, el grupo decidió esta vez unir fuerzas con Hardcharger Records, el sello del músico texano Jesse Dayton, en colaboración con Blue Élan Records. La grabación del nuevo álbum les llevó de vuelta al estudio junto al productor Billy Joe Bowers, viejo amigo de Spaghetti y cómplice musical desde los años 80.
El resultado ha sido un disco con una energía renovada, repleto de canciones que la banda siente especialmente vivas y que, según su propio líder, podrían considerarse entre los mejores sencillos de su carrera. Lejos de las expectativas y presiones de antaño, Supersuckers continúa fiel a su filosofía: componer, grabar, salir a tocar y repetir el ciclo tantas veces como sea necesario. Y esa autenticidad, sin artificios, es precisamente lo que los ha convertido en un grupo de culto con seguidores en todo el mundo.
A esta cita imprescindible en Tenerife se suma Moonshine Wagon como banda invitada, uno de los proyectos más explosivos y singulares de la escena europea. Procedentes del Valle de Ayala, llevan más de una década sorprendiendo con su poderosa mezcla de bluegrass frenético y metal acústico, siempre interpretado con instrumentos tradicionales de cuerda y una energía desbordante.
Sus conciertos son celebraciones intensas en las que se combinan humor, crítica social y un virtuosismo musical fuera de lo común. Con más de mil actuaciones en más de veinte países y presencia en festivales internacionales de referencia, Moonshine Wagon llega al Teatro El Sauzal en plena preparación de un nuevo trabajo que acompañará una gira internacional aún más ambiciosa durante 2026.