sucesos

Un herido tras dar varias vueltas de campana y volcar su coche en la TF-2

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias
Un hombre ha resultado herido de carácter moderado tras volcar con su vehículo y dar varias vueltas de campaña en la TF-2, en sentido a la conexión con TF-1, en las inmediaciones del acceso a El Sobradillo, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 05.48 horas en dicha zona, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, traumatismo en tórax de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que limpiaron la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil realizaron el atestado correspondiente.

