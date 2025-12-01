el tiempo

Un lunes pasado por agua en Canarias: el tiempo según la Aemet

La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este lunes
La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá cielos nubosos en el norte, con probables lluvias, más frecuentes e intensas a primeras horas, tendiendo a ser débiles y ocasionales a partir del mediodía, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el resto, se esperan intervalos nubosos, con un predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales, cuando no se descarta alguna lluvia ocasional, especialmente en medianías.

Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo un ligero descenso de las máximas en medianías orientadas al sur y oeste. Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 14 grados de mínima en la isla de El Hierro.

Soplará el alisio, moderado, que podrá ser ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, con un predominio de las brisas en el oeste. En cumbres centrales, el viento soplará moderado de componente norte.

 En el norte de Gran Canaria predominarán los cielos nubosos en el norte, con lluvias que serán más frecuentes e intensas a primeras horas, tendiendo a ser débiles y ocasionales a partir del mediodía. En el resto de zonas habrá intervalos nubosos sin descartar alguna lluvia ocasional durante la primera mitad del día.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas, remitiendo durante la mañana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 19ºC de mínima y los 22ºC de máxima.

Respecto al viento, soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes del sureste y noroeste, así como en cumbres. En el suroeste habrá brisas.

