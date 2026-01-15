Matilde Asián, consejera de Hacienda: “La nueva financiación es un misterio para Canarias”

La consejera de Hacienda de Canarias, Matilde Asián, advirtió ayer de que el diseño del nuevo sistema de financiación autonómica sigue siendo un misterio para el Archipiélago, a la vista de la “escueta información” compartida por la ministra. Antes de participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a la que asistió acompañada del viceconsejero, Gabriel Megías, mostraba su “ánimo constructivo” y se ofrecía a aportar la visión de Canarias en algo tan importante como es el sistema de financiación: “Queremos tener el mismo trato que tiene cualquier otro ciudadano del resto del territorio nacional”.
Después, Asián lamentó que María Jesús Montero no les hubiera ofrecido más detalles de los que ya se conocía por la prensa. “Esperábamos conocer algo más de lo que ya sabíamos y no ha sido así. Nos habría gustado que nos proporcionaran más datos y métricas con las que poder ahondar y valorar con rigor la propuesta, pero salimos igual que entramos”.
El modelo propuesto reparte 20.975 millones adicionales entre las comunidades autónomas de régimen común (sin las forales del País Vasco y Navarra), de los cuales 611 millones se destinan a Canarias. Como ya manifestó en su último Consejo, el Ejecutivo regional se opone al entender que esa es una cifra insuficiente atendiendo al criterio de población de las Islas.
Por el contrario, Ángel Víctor Torres recalcó que Canarias podría ingresar al año “más de 1.000 millones de euros” extras que lo que recibe ahora, por lo que considera “difícil” que “alguien” lo rechace. El ministro de Política Territorial y expresidente autonómico se sentó a la izquierda de Montero.