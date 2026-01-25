Drago despliega en Taco su campaña para sondear los problemas de los barrios

Drago Canarias llevó recientemente su Ruta Semillero al barrio tinerfeño de Taco, jornada que, según explican en un comunicado, “sirvió para conocer los problemas que más preocupan a los vecinos y vecinas de la zona, así como para hacerles llegar las principales líneas estratégicas del partido ante las elecciones de 2027”. Se trata de una iniciativa que pretenden llevar a todos los barrios de Canarias para exponer sus ideas sobre vivienda, medio ambiente y cambio del actual modelo productivo en las Islas.
La presencia en Taco se produjo en la plaza José Hernández Arocha, fue la primera de 2026 y, según recalcan, “dio el pistoletazo de salida a una ronda que llegará a barrios de toda Canarias para hablar de tú a tú con vecinos y vecinas de cada isla”. Militantes y portavoces de la formación charlaron con la ciudadanía para explicar, entre otras cuestiones, las principales líneas de trabajo del partido y acercarles su labor institucional en el Ayuntamiento de La Laguna, donde cuenta con dos concejales desde 2023.
La edil en Aguere Carmen Peña subrayó que lo que buscan es que la gente “conozca nuestro proyecto para Canarias” y destacó el buzón anónimo que ofrecen “para recoger sus inquietudes y que nos cuenten qué es lo que falla en su barrio, en su municipio o en su isla”.