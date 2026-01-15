internacional

María Corina Machado le entrega a Trump la medalla de su premio Nobel de la Paz: “Contamos con él”

La Casa Blanca insiste en que el presidente "no ha cambiado" su postura sobre la opositora venezolana
A la salida del Capitolio de Estados Unidos, la opositora venezolana María Corina Machado explicó que en su encuentro con el presidente Donald Trump le trasladó el deseo de los venezolanos de levantar instituciones democráticas que protejan las libertades y permitan afrontar “el colapso de la sanidad y la educación”, según informa El País.

Machado añadió que Trump le manifestó “cuánto le importa” lo que ocurre en Venezuela. También relató que le entregó al mandatario estadounidense la medalla de su Premio Nobel de la Paz.

“Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”

“Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, ha declarado a su salida del encuentro con el dirigente estadounidense, momento en el que ha coincidido con varios de sus simpatizantes que se han acercado a las inmediaciones de la Casa Blanca para mostrarle su apoyo.

Por el momento, ni Machado ni Trump han dado detalles sobre el encuentro. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había insistido en que “hasta el momento” el presidente “no ha cambiado” su postura sobre que la opositora no puede gobernar Venezuela por falta de apoyo dentro del país latinoamericano.

