Nieves Lady Barreto: “Ya hemos empezado a notificar las segundas viviendas”

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, ha empezado esta semana a notificar las órdenes de concesión a las personas afectadas por el volcán que perdieron su segunda vivienda. “Hasta diciembre, hemos inyectado 300 millones de euros en La Palma, directamente en el bolsillo de las personas afectadas que perdieron su primera vivienda o su finca y ahora sumaremos 50 millones más que irán para las personas que perdieron su segunda vivienda”, explica la consejera. “Así, en menos de dos años, la isla recuperará más de la mitad del valor del patrimonio privado que perdió”.
Una vez que se han pagado las primeras viviendas – salvo las que no se han podido abonar por problemas de herencias, localización de propietarios, etc.-, y al mismo tiempo que se están terminando de ingresar en las cuentas bancarias de los agricultores los pagos por las fincas, la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma ha notificado ya a 83 personas propietarias de segundas viviendas. “Seguimos cumpliendo con lo planificado y, en enero, tal y como dijimos, empezamos a tramitar los expedientes con este proceso de notificaciones al mismo tiempo que inicia la tramitación de las órdenes de pago”.
Cabe recordar que el Gobierno de España, que se comprometió a aportar 400 millones de euros, solo ha transferido 100 millones en 2023 y adeuda ya 300, correspondientes a las partidas de 2024, 2025 y 2026.
El Gobierno de Canarias, por su parte, ha destinado un total de 250 millones que corresponden a las partidas anuales de 2024, 2025 y 2026 (50 millones cada año) y la aportación extraordinaria de 100 millones más que hizo el pasado mes de diciembre para poder pagar las fincas a los agricultores que llevaban dos años esperando a que llegara el dinero que el Gobierno de España no ha transferido.