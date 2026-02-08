Mazazo judicial para un exmilitar de Los Rodeos: la Audiencia Nacional tumba su petición de 50.000 euros tras 25 años

La Audiencia Nacional ha puesto fin a la batalla legal de un antiguo militar destinado en el destacamento de helicópteros contraincendios de Los Rodeos, en Tenerife. El tribunal ha rechazado su reclamación de una indemnización mínima de 50.000 euros por los daños físicos y morales que aseguraba haber sufrido durante su etapa de servicio, finalizada en 1999, al considerar que el caso ha prescrito “con creces”.
El exmilitar, perteneciente a la unidad Bhelma VI, atribuía sus dolencias a un trato “reiterado, incesante y degradante” por parte de sus superiores. Según su testimonio, tras padecer afecciones respiratorias, sufrió un acoso que derivó en un trastorno de estrés postraumático con síntomas de agorafobia, ansiedad y miedo.
Una reclamación 25 años después
A pesar de la gravedad de las acusaciones, tanto el Ministerio de Defensa como la Audiencia Nacional han desestimado la petición. El fallo subraya que el demandante ya aludía a sus patologías respiratorias en 1996, pero no presentó la reclamación patrimonial hasta agosto de 2022.
El tribunal concluye que, al tratarse de daños permanentes y no continuados, el plazo para reclamar comenzó a contar desde que se manifestaron las secuelas iniciales hace más de dos décadas, superando así el límite legal para exigir responsabilidad al Estado.
El informe de La Candelaria
La defensa del afectado se basaba en un informe médico emitido en 2022 por la Unidad de Psicología del Hospital de La Candelaria, que vinculaba sus problemas de salud mental a una actuación “negligente” durante su destino en el norte de Tenerife.
El reclamante no solo solicitaba la indemnización por daños psíquicos, sino también el abono de los sueldos dejados de percibir desde que se declaró su incapacidad en 1996 hasta su baja definitiva en 1999. Sin embargo, la justicia ha respaldado la decisión de Defensa, considerando innecesario analizar el fondo del asunto debido al tiempo transcurrido.