El Auditorio de Tenerife propicia el diálogo entre la emoción y la belleza

El ciclo de cámara del Auditorio de Tenerife, en la capital de la Isla, recibe el jueves (19.30 horas) al ensemble Sonido Extremo y el barítono Toni Marsol, con un programa en el que dialogan la emoción y la belleza.
En Emoción y belleza en diálogo conviven dos maneras de entender la expresión musical. La primera hunde sus raíces en la tradición germánica. Franz Schreker y Alban Berg, aunque con trayectorias muy diferentes, exploran esa línea de indagación del alma humana que se abrió en la primera mitad del siglo XX con un lenguaje al mismo tiempo novedoso y reconocible, revolucionario y convencional, emocional y psicológico.
En diálogo con ellos, se escuchará a Maurice Ravel y Carlos Fontcuberta, curtidos en la tradición francesa, en la que el timbre, la poesía, la belleza del instante y la elegancia refinada forjan un lenguaje musical que sirve con original maestría a los poemas de Paul Morand y Albert Giraud.
Dos tradiciones en un concierto que, al mismo tiempo, también dialoga con el ofrecido la temporada pasada por el Ensemble Sonido Extremo en el Auditorio de Tenerife, en el que se pudo escuchar el Pierrot Lunaire, pero en esa ocasión fue el de Arnold Schönberg.
El Ensemble Sonido Extremo, bajo la dirección de Jordi Francés, está compuesto por Elsa Sánchez (violín), Ana Valdés (viola), Iván Siso (violonchelo), Jesús Gómez (flauta), Alfonso Pineda (clarinete), Javier Evil González (saxofón), Sarai Aguilera (percusión) y Beatriz González (piano). Desde su creación, en 2009, ha actuado en algunos de los más importantes ciclos y festivales dentro y fuera de España, con estrenos absolutos de más de 60 obras.
Galardonado con el premio de honor del Conservatorio Superior de Música del Liceu de Barcelona, la carrera de Toni Marsol va de la ópera al oratorio y del recital a la música contemporánea, con estrenos de compositores de nuestros días como Carles Santos, Albert Guinovart, Mariona Vila, Domènech González de la Rubia, Diego Dallosto, José Río-Pareja, Joan Albert Amargós, Antoni Parera-Fons y Raquel García-Tomás.
Las entradas para el concierto, a 15 euros, a 5 para menores de 30 años, pueden adquirirse a través de la web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla del Auditorio de Tenerife o de forma telefónica en el número 902 317 327, en el horario habitual del recinto (de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas). Hay descuentos disponibles para estudiantes, desempleados y familias numerosas.