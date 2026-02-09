El servicio de corrección Lavadora de textos celebra sus 15 años con una nueva web y el regreso del blog

El servicio de corrección de textos y asesoramiento lingüístico Lavadora de textos, radicado en Tenerife, cumplió el 17 de enero 15 años, los que han pasado desde la publicación de su web y del primer artículo en el blog Lavadora de textos. Con tal motivo, la empresa de corrección y divulgación lingüística presenta su nueva página, alojada en la misma dirección (www.lavadoradetextos.com), pero que presenta una apariencia actualizada y una usabilidad mejorada respecto a la creada en 2011.
PUBLICACIONES
Además, la reactivación de este sitio coincide con el regreso del blog Lavadora de textos, en el que Ramón Alemán, corrector de textos y coordinador del servicio, comenzó a publicar artículos de divulgación lingüística que dieron lugar a la edición de dos libros recopilatorios: Lavadora de textos, en 2011, y La duda, el sentido común y otras herramientas para escribir bien, en 2017, este último prologado por el ortógrafo José Martínez de Sousa.
El primer artículo de esta segunda época del blog, titulado Se fue Pepe, nos queda Sousa (https://lavadoradetextos.com/se-fue-pepe-nos-queda-sousa/), es precisamente un homenaje a José Martínez de Sousa, ortógrafo y lexicógrafo español fallecido el 27 de enero en Barcelona a los 92 años. En el artículo, Ramón Alemán rinde tributo al que considera su maestro y se confiesa deudor de su sabiduría, de la que todos los correctores de textos en español han bebido a través de obras como Ortografía y ortotipografía del español actual, Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas, Diccionario de usos y dudas del español actual y Manual de estilo de la lengua española.
Lavadora de textos es un servicio de corrección de textos, asesoramiento lingüístico y divulgación del buen uso del español radicado en Tenerife y perteneciente a la empresa de comunicación Contextos.