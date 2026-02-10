Buscan a los dos hombres que se lanzaron al mar para intentar salvar a Arek en el Charco del Viento

La familia de Arek, el menor de 15 años de origen polaco que desapareció tras ser arrastrado por una ola en el Charco del Viento, en La Guancha, intenta ahora localizar a las dos personas que se lanzaron al agua en los momentos más críticos del rescate.
El suceso ocurrió cuando el menor se encontraba junto a su hermana y su padre en esta zona del litoral norte de Tenerife, conocida por su peligrosidad en condiciones de mar adversa.
“Corrió hacia nosotros con un flotador salvavidas”
La madre del menor, Kasha, ha compartido su testimonio a través de la Plataforma Canarias 1500 Km de Costa, desde donde intenta dar con estos dos hombres a los que la familia considera claves en los intentos de auxilio.
Según su relato, el primero de ellos era un hombre de piel negra, de unos 30 años, que vestía camiseta interior blanca, pantalones azules —probablemente vaqueros— y gafas de sol.
“Estaba sentado en un muro de roca leyendo un libro. Recuerdo que corrió hacia nosotros con un flotador salvavidas”, explica.
El segundo hombre, añade, era blanco, alto, corpulento y probablemente de pelo castaño, y se encontraba acompañado por una mujer.
“Mi marido ya no tenía fuerzas”
En uno de los momentos más duros del relato, Kasha recuerda cómo uno de estos hombres logró rescatar a su hija cuando la situación era ya límite.
“Rafal —mi marido— ya no tenía fuerzas y él tomó a mi hija y la llevó hasta arriba, colocándola en mis brazos”, relata.
Pese a los esfuerzos, Arek desapareció en el mar y su cuerpo nunca fue localizado.
Homenaje en el primer aniversario de la desaparición
La asociación Canarias 1500 Km de Costa, junto a un grupo de voluntarios que participaron en la búsqueda infructuosa del menor, prepara un homenaje el próximo domingo 22 de febrero, coincidiendo con el primer aniversario de la desaparición.
En los operativos de búsqueda participaron buceadores, apneístas, patrones de embarcaciones, psicólogos, sanitarios, así como efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y Policía Nacional, algunos de ellos fuera de servicio, además de miembros de ACUDROPOL, especializados en el uso de drones.
Llamamiento para localizar a los testigos
La asociación anima a cualquier persona que pueda aportar información sobre la identidad o el paradero de estos dos hombres a ponerse en contacto a través del correo canarias1500kmdecosta@gmail.com o mediante mensaje directo en redes sociales (Facebook, Instagram, X y TikTok).