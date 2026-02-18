Trabajó desde los 14 años y cobra un 28% menos de pensión: el drama de Alfredo a los 87 años

A los 87 años, Alfredo Fernández Martín no pide privilegios. Pide explicación. O, al menos, comprensión. Tras una vida laboral que comenzó con solo 14 años, este pensionista lleva más de un cuarto de siglo cobrando una pensión reducida en un 28% por haberse jubilado anticipadamente de forma forzosa.
Su caso no es único, pero sí representativo de una realidad que afecta a miles de trabajadores que, tras largas carreras de cotización, se vieron obligados a abandonar el mercado laboral antes de tiempo.
“Mi pretensión es mentalizar a la población de la injusticia que llevo sufriendo durante años, ya que llevo más de 26 percibiendo una pensión penalizada con un 28%”, explica en una carta a la directora del portal ‘65yMás.com‘.
Una vida trabajando desde la adolescencia
Alfredo se dio de alta en la Seguridad Social el mismo día en que cumplió 14 años. Desde entonces, asegura, trabajó sin interrupción durante décadas. Una trayectoria laboral que hoy, en teoría, debería garantizarle una jubilación digna.
Sin embargo, su vida dio un giro tras verse afectado por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que le obligó a dejar su puesto de trabajo.
“No fue ilegal, pero sí injusto”, sostiene.
Tras esa salida forzosa del mercado laboral, permaneció 2 años en situación de desempleo. Fue entonces cuando tomó una decisión que, con el paso del tiempo, tendría consecuencias permanentes: jubilarse anticipadamente al cumplir los 61 años.
Ese adelanto de 4 años respecto a la edad ordinaria de jubilación supuso la aplicación de coeficientes reductores que todavía hoy siguen afectando a su prestación.
Una penalización de por vida
Actualmente, Alfredo percibe una pensión reducida en un 28%. Una penalización que, según sus cálculos, equivale a cerca de 8 años completos de prestación.
“Adelanté mi jubilación 4 años, pero me recortan como si fueran 8”, lamenta.
Lo que más cuestiona no es tanto la existencia de penalizaciones como su aplicación en casos de carreras laborales largas. Según explica, cuando se jubilaron, las condiciones del sistema no contemplaban excepciones relevantes para quienes acumulaban décadas de cotización.
En su caso, afirma haber cotizado:
- 46 años, 1 mes y 11 días de forma efectiva
- 2 años en situación de desempleo (que también computan)
- El periodo correspondiente al servicio militar
En total, más de 48 años y medio de cotización.
“Muy pocas personas llegarán a esa suma”, señala.
Alfredo reconoce que la gestión de las cuotas y los equilibrios financieros es responsabilidad de los poderes públicos.
“Entiendo que los políticos tienen la obligación de gestionar los ingresos de las cuotas”, admite.
Sin embargo, considera que la situación económica actual debería permitir revisar algunos de estos supuestos.
Recuerda que en 2025 se alcanzó un récord histórico de afiliación a la Seguridad Social y que la economía española lideró el crecimiento en Europa.
“Son datos importantes”, subraya.
El impacto de las jubilaciones anticipadas
Las jubilaciones anticipadas, especialmente las forzosas, siguen siendo uno de los principales focos de controversia dentro del sistema de pensiones.
Aunque permiten a trabajadores que han perdido su empleo acceder antes a una prestación, también conllevan reducciones que se aplican durante toda la vida del pensionista.
En muchos casos, como el de Alfredo, estas reducciones se mantienen incluso después de haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación, lo que genera una merma permanente en los ingresos.
Una situación que, según denuncian algunas asociaciones de pensionistas, penaliza de forma desproporcionada a quienes han tenido carreras laborales más extensas.
“Somos muchos y tenemos razones”
Más allá de su caso personal, Alfredo asegura que su intención es dar visibilidad a una problemática que afecta a numerosos jubilados.
“La penalización es muy injusta para los que hemos tenido muchos años de cotización”, afirma.
Considera que el sistema debería contemplar criterios distintos para quienes han superado determinados umbrales de años trabajados, especialmente cuando la jubilación anticipada no ha sido voluntaria.
“Los motivos son tan evidentes que justifican cualquier acto reivindicativo”, añade.
A sus 87 años, no espera que su situación cambie. Pero sí confía en que su testimonio sirva para abrir el debate sobre la equidad del sistema.
“Somos muchos y tenemos muchas razones”.