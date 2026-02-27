sucesos

Pánico a las puertas de un colegio de Vecindario: detienen a un hombre armado con un cuchillo que agredió a una madre y a su hijo

El arrestado, que tenía una orden de alejamiento en vigor, habría causado heridas a un testigo y amenazó de muerte a la mujer en plena calle
Vehículo de la Guardia Civil. | DA
Un hombre fue detenido este jueves, 26 de febrero, tras presuntamente abordar y agredir a una mujer y a su hijo a las puertas de un colegio en Vecindario, en Gran Canaria.

Según ha informado Televisión Canaria, el varón se acercó a la víctima armado con un cuchillo y llegó a amenazarla de muerte, en un incidente cuyo motivo aún se desconoce, aunque el agresor tenía en vigor una orden de alejamiento.

Durante el suceso, el hombre habría propinado una patada al menor y lanzado una botella de cristal contra un viandante, además de causar una brecha en la frente a un testigo que trató de intervenir para defender a la mujer y al niño, según indica la cadena pública.

Agentes de la Guardia Civil procedieron a su detención y el arrestado ha pasado ya a disposición del juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana.

Se le investiga por un presunto delito de quebrantamiento de orden de protección, así como por lesiones y amenazas graves.

