Luz verde al traslado de 671 menores migrantes: Canarias tiene 5 días para ejecutar su salida a la Península

Ahora, la Comunidad Autónoma deberá organizar los traslados de forma inmediata según el nuevo Real Decreto
La Delegación del Gobierno en Canarias ha culminado y firmado 671 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a Península, en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025, tras la declaración de la contingencia migratoria.

A estos expedientes de traslado tramitados por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y resueltos por la Delegación del Gobierno en Canarias, se suman los 298 archivados por mayoría de edad de la persona migrante o por informe negativo del Ministerio Fiscal.

De acuerdo con el Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, la Comunidad Autónoma de Canarias debe ejecutar la salida del menor hacia la Comunidad de destino en un plazo máximo de cinco días naturales, recuerda la Delegación en una nota.

