‘Tu abandono me puede matar’ reivindica en el Congreso reconocer como profesión de riesgo a los funcionarios de prisiones

El sindicato Tu abandono me puede matar (Tampm) defendió ayer en el Congreso de los Diputados tanto un estatuto propio como el reconocimiento de profesión de riesgo para los funcionarios de prisiones, entre otras medidas.
Así lo detalló a este periódico el delegado en Tenerife de dicha organización sindical, Nacho Fernández, que formó parte de una amplia delegación canaria en una cita con la Cámara Baja que el sindicato considera “un acto sin precedentes para el colectivo penitenciario”.
“Por primera vez, la realidad de las prisiones españolas y la voz de sus trabajadores resonaron en la Sala Constitucional de la Cámara Baja, rompiendo años de silencio administrativo. Este evento institucional ha servido para exponer, sin filtros, la grave problemática que atraviesa el sistema penitenciario español y la situación de abandono que sufren sus trabajadores”, sostienen.
En una jornada presidida por la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, los representantes de Tampm pusieron sobre la mesa “las demandas que el colectivo lleva años exigiendo en las calles”.
Entre las mismas resaltaron la creación de un marco jurídico específico que regule las particularidades del trabajo penitenciario será el eje central de la charla; el reconocimiento como de Agentes de la Autoridad que consideran “imprescindible para garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores frente a las agresiones; el citado reconocimiento oficial de la peligrosidad inherente al desempeño de sus funciones; y el fin de la discriminación retributiva respecto a los funcionarios de prisiones de comunidades autónomas con competencias transferidas.