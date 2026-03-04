El dramaturgo tinerfeño Jose Padilla estrena una obra sobre el accidente de Los Rodeos de 1977

El Auditorio de Tenerife estrena este viernes Take off [Nada de esto tuvo que haber ocurrido], una producción escénica que parte del accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto de Los Rodeos en 1977. Los detalles de esta nueva experiencia teatral fueron expuestos ayer por el consejero de Cultura del Cabildo, José Carlos Acha; el director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero, y el dramaturgo Jose Padilla, también director de la obra.
Las siete funciones programadas inicialmente en La Salita de este encargo del Auditorio de Tenerife han agotado sus entradas, por lo que se han habilitado dos nuevos pases, el sábado 14 (12.00) y el domingo 15 de marzo (17.30 horas). Las localidades se ponen a la venta este miércoles (10.00 horas) al precio de ocho euros, de cinco para menores de 30 años, en la web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla, de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario.
“Uno de los grandes retos de esta obra -explicó Jose Padilla- es contar teatralmente, con poesía y tacto, un hecho de una dimensión tan grande como este”. “El Auditorio de Tenerife ha hecho una enorme apuesta, con cuidado, mimo y extensión en el tiempo, y eso no suele ocurrir en el teatro”, valoró.
Además de la fase de creación, escritura, montaje y exhibición, Take off contempla la de archivo y difusión. Por eso, este texto dramatúrgico se publica en una nueva línea editorial especializada en ópera, artes escénicas y música que apoya el Auditorio de Tenerife. La publicación se presenta el próximo lunes en La Salita (18.00 horas), con la presencia de la directora de Ediciones Antígona, Conchita Piña, firma de gran solidez en la publicación de textos dramatúrgicos en castellano a la que se suma ahora el de Padilla.
EL EQUIPO
Take off [Nada de esto tuvo que haber ocurrido] cuenta con la participación en escena de Carlota Gaviño, Almudena Puyo, Kevin de la Rosa y Lucía Trentini; de la música y el sonido se encarga José Pablo Polo, dentro de un equipo en el que figuran la coreógrafa Paula Quintana, el iluminador Pau Fullana y el escenógrafo Eduardo Moreno.
La obra basa su argumento en el mayor accidente de la historia de la aviación. El 27 de marzo de 1977, un Jumbo 747 de KLM llevaba 234 pasajeros y 14 tripulantes. Había partido de Ámsterdam con destino Gran Canaria. El Jumbo de PanAm había salido de Los Ángeles con escala en Nueva York y llevaba 380 pasajeros y 16 tripulantes.
La adversidad impidió que ninguno llegara a su destino al producirse amenazas de bomba en la terminal de Gando, en Gran Canaria, por lo que los aviones coincidieron en Los Rodeos en lo que iba a ser una escala breve.
Después del mediodía, el piloto del vuelo de KLM, Jacob Veldhuyzen van Zanten, recibió permiso para iniciar sus motores y desplazarse por la pista principal, una vez completado el giro de su avión. Van Zanten subió motores y su copiloto le advirtió de que aún no tenían permiso para despegar. Van Zanten, acostumbrado a enseñar a nuevos pilotos a darse sus propias autorizaciones sin mayores consultas, le pide que hable con la torre de Los Rodeos: “We are now at take-off” (Ahora estamos en el despegue). Y llegó el desastre con 583 fallecidos.
El escenario de Take off se convierte en una investigación del desastre: voces, ecos históricos y fragmentos documentales se entrelazan en una estructura en capas. Pilotos, pasajeros, controladores y la propia niebla forman un coro que oscila entre el dato y el delirio, entre la memoria y el destino.