‘Los domingos’ triunfa en los Goya con 5 premios, incluyendo mejor película, dirección y guion

‘Los domingos’, la película de Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven que manifiesta a su familia su deseo de entrar en un convento, ha ganado el Goya a la mejor película en la 40 edición de los premios que se ha celebrado en Barcelona. El filme se convierte en la cuarta producción dirigida por una mujer que logra este galardón.
El filme se ha impuesto frente al resto de las candidatas: ‘Sirat’, de Óliver Laxe; ‘Maspalomas’, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; ‘La cena’, de Manuel Gómez Pereira y ‘Sorda’, de Eva Libertad.
“Producir ‘Los Domingos’ ha sido creer que lo íntimo también es político, que mirarnos incluso en lo más incómodo nos hace avanzar. Aún nos queda como sociedad muchos prejuicios que derribar”, ha asegurado la productora Sandra Hermida, que ha recogido el ‘cabezón’, junto con sus compañeros Marisa Fernández, Manu Calvo y Nahikari Ipiña.
Por su parte, Fernández ha asegurado que están “felices” de haber abierto las puertas a Alauda Ruiz de Azúa y haber confiado en ella. “Esperamos y confiamos que en los próximos 10 años, no hay por qué esperar 40, los datos de este premio a Mejor Película no nos sonrojen”, ha señalado.
Asimismo, ha llamado a seguir apostando por películas que hablen de “contradicciones” y que se compartan con el público que “sigue creyendo en el cine”. “Esto va por vosotros. Os lo debemos todo”, ha agregado Fernández.
Estos son los ganadores de la 40 edición de los Premios Goya:
– Mejor Película: ‘Los Domingos’.
– Mejor Dirección: Alauda Ruiz de Azúa, por ‘Los Domingos’.
– Mejor Actriz Protagonista: Patricia López Arnaiz, por ‘Los Domingos .
– Mejor Actor Protagonista: José Ramón Soroiz, por ‘Maspalomas’.
– Mejor Guion Original: Alaua Ruiz de Azúa, por ‘Los Domingos’.
– Mejor Guion Adaptado: Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por ‘La cena’.
– Mejor Película Europea: ‘Valor sentimental’ (Noruega), de Joachim Trier.
– Mejor Dirección de Arte: Laia Ateca Font, por ‘Sirat’.
– Mejor Mejor Actriz Revelación: Miriam Garlo, por ‘Sorda’.
– Mejor Película de Animación: ‘Decorado’, de Alberto Vázquez, Chelo Loureiro, Iván Miñambres y Jose María Fernández de Vega.
– Mejor Dirección Novel: Eva Libertad, por ‘Sorda’.
– Mejor Diseño de Vestuario: Helena Sanchís, por ‘La cena’.
– Mejor Cortometraje de Ficción: ‘Ángulo muerto’, de Cristian Beteta.
– Mejor Cortometraje Documental: ‘El Santo’, de Carlo D’Ursi.
– Mejor Cortometraje de Animación: ‘Gilbert’.
– Mejor Dirección de Fotografía: Mauro Herce, por ‘Sirat’.
– Mejor Dirección de Producción: Oriol Maymó, por ‘Sirat’.
– Mejor Sonido: Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por ‘Sirat’.
– Mejor Canción Original: ‘Flores para Antonio’, de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz.
– Mejor Maquillaje y Peluquería: Ana y Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, por ‘El Cautivo’.
– Mejor Película Iberoamericana: ‘Belén’ (Argentina), de Dolores Fonzi.
– Mejor Actor Revelación: Antonio “Toni” Fernández Gabarre, por ‘Ciudad sin sueño’.
– Mejor Actor de Reparto: Álvaro Cervantes, por ‘Sorda’.
– Mejor Montaje: Cristobal Fernández, por ‘Sirat’.
– Mejor Música Original: ‘Kangding Ray’, por ‘Sirat’.
– Mejor Película Documental: Tardes de soledad’, de Albert Serra.
– Mejores Efectos Especiales: Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio, por ‘Los tigres’.
– Mejor Actriz de Reparto: Nagore Aramburu, por ‘Los Domingos’.