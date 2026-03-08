Mel Ömana y Soul Sanet recalan este domingo en el ‘ConCierto Paliqueo’

El Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife ofrece hoy domingo (19.00 horas) una sesión de su ConCierto Paliqueo protagonizada por Mel Ömana y la banda Soul Sanet. Música en directo, humor y confidencias vertebran una propuesta en la que la cantante grancanaria y la banda tinerfeña subirán al escenario para contarlo y cantarlo todo.
El show, presentado por el cantante Rubén Rodríguez, con la participación de 101 Brass Band, es un original formato en el que el público podrá estar, si así lo desea, sentado en gradas en el mismo escenario, además de participar enviando sus preguntas a través de su propio teléfono móvil. Todo ello en el espacio cultural dependiente del Gobierno de Canarias junto al santacrucero parque de La Granja, que recupera así una sesión que fue cancelada debido a la alerta meteorológica decretada en las Islas el pasado mes de diciembre.
Mel Ömana responderá cantando a las preguntas del conductor y el público siguiendo su estilo musical de raíz y vanguardia. Los seis componentes de Soul Sanet cantarán las respuestas, como les caracteriza, a base de rhythm & blues y ritmos inspirados en la música de color.