NOOW impulsa su crecimiento con la incorporación de Willy García como director de comunicación y expansión

NOOW continúa reforzando su estructura con el objetivo de acelerar su crecimiento y consolidar su posicionamiento dentro del sector inmobiliario. En este contexto, la compañía ha incorporado a Willy García como director de Comunicación y Desarrollo, responsabilidad que asumió el pasado 2 de marzo.
Su incorporación se produce en un momento de evolución para la empresa, que trabaja en el fortalecimiento de su presencia en distintas ciudades y en el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en España y otros mercados internacionales.
Desde su nuevo cargo, García participará en el diseño y desarrollo de la estrategia de comunicación corporativa de NOOW, así como en la proyección del proyecto empresarial en nuevos territorios, contribuyendo a reforzar la visibilidad de la marca y su capacidad de crecimiento.
Con más de 30 años de trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación, Willy García ha desarrollado gran parte de su carrera en medios de comunicación, especialmente en radio y televisión. Durante más de dos décadas formó parte de Cadena SER en Radio Club Tenerife, donde se consolidó como una de las voces más reconocidas de la radio en Canarias. Posteriormente asumió responsabilidades directivas en el ámbito audiovisual, liderando proyectos de gestión institucional y transformación en el sector de la comunicación. En su última etapa profesional lideró durante dos teporadas el programa despertador de Atlántico Radio “Good Morning Canarias”, del grupo de comunicación Plató del Atlántico.
Para García, su incorporación a NOOW representa un nuevo reto profesional:
“Después de tres décadas dedicadas a contar la actualidad, afronto con mucha ilusión la oportunidad de contribuir a construir relato y desarrollo para un proyecto empresarial con ambición internacional como NOOW”.
Desde la dirección de la compañía destacan que esta incorporación responde al objetivo de seguir fortaleciendo el proyecto en una etapa de crecimiento. “Estamos construyendo una compañía con vocación internacional, basada en la innovación, la tecnología y el talento de las personas que forman parte de NOOW”.
Sobre NOOW
NOOW es una compañía inmobiliaria que apuesta por un modelo de negocio basado en la innovación y la tecnología aplicada al sector. A través de herramientas propias y una plataforma all in one, la empresa busca simplificar procesos, automatizar tareas y permitir que los profesionales se enfoquen en lo realmente importante: generar oportunidades y ofrecer un servicio de mayor valor a sus clientes.
La compañía combina más de 25 años de experiencia en el sector con una clara apuesta por la innovación y la cultura de colaboración entre profesionales. Con presencia en distintas ciudades y una comunidad en crecimiento, NOOW continúa desarrollando su proyecto con la ambición de convertirse en una de las marcas inmobiliarias más avanzadas del mercado.