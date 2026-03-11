justicia y tribunales

Dos mujeres retenidas y agredidas en Los Realejos: el detenido afronta acusaciones de agresión sexual

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha aclarado que no se trata de un caso de violencia machista, si bien se investiga una presunta agresión sexual
Imagen de recurso de la Calle Real, en Icod el Alto. | DA
Imagen de recurso de la Calle Real, en Icod el Alto. | DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha aclarado este miércoles que el suceso ocurrido el domingo en Los Realejos no es un caso de violencia machista, pero sí acusa al hombre detenido por lo ocurrido de una agresión sexual, entre otros delitos.

En concreto, ha dicho que “la poca información de que se dispone” indica que no había relaciones previas entre el sospechoso y las dos mujeres a las que presuntamente retuvo ilegalmente y agredió, incluso sexualmente.

Noticias relacionadas
  1. Tribunal SupremoEl TS rechaza anular una condena de 12 años por agresión sexual a su hija en Canarias
  2. Abusaba a diario de su hijastra en Los RealejosAbusaba a diario de su hijastra en Los Realejos y amenazaba con matar a su familia si lo contaba

“Dos mujeres retenidas en contra de su voluntad”

“Vamos a esperar que fluya esa investigación. No es exactamente un caso de violencia de género, pero, una vez más, se trata de mujeres que son retenidas contra su voluntad y agredidas sexual y físicamente”, ha referido antes de participar en una formación al cuerpo consular sobre accidentes aéreos.

Los hechos que investiga la Policía ocurrieron la mañana del domingo pasado en una vivienda situada en la localidad de Icod El Alto, concretamente en la calle Real.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas