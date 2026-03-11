Dos mujeres retenidas y agredidas en Los Realejos: el detenido afronta acusaciones de agresión sexual

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha aclarado este miércoles que el suceso ocurrido el domingo en Los Realejos no es un caso de violencia machista, pero sí acusa al hombre detenido por lo ocurrido de una agresión sexual, entre otros delitos.
En concreto, ha dicho que “la poca información de que se dispone” indica que no había relaciones previas entre el sospechoso y las dos mujeres a las que presuntamente retuvo ilegalmente y agredió, incluso sexualmente.
“Dos mujeres retenidas en contra de su voluntad”
“Vamos a esperar que fluya esa investigación. No es exactamente un caso de violencia de género, pero, una vez más, se trata de mujeres que son retenidas contra su voluntad y agredidas sexual y físicamente”, ha referido antes de participar en una formación al cuerpo consular sobre accidentes aéreos.
Los hechos que investiga la Policía ocurrieron la mañana del domingo pasado en una vivienda situada en la localidad de Icod El Alto, concretamente en la calle Real.