Tenerife Noir reconoce la trayectoria de Howard Chaykin con el galardón Negra y Criminal

Tenerife Noir reconoce la trayectoria del referente del cómic Howard Chaykin con el galardón ‘Negra y Criminal 2026’, distinción honorífica con la que el festival reconoce cada año a figuras clave del género negro en sus distintas modalidades. Un reconocimiento inspirado en la mítica librería catalana, que fue durante años un punto de encuentro de referencia para lectores y autores de este género. El premio se materializa con la simbólica entrega de un sombrero Borsalino, icono clásico del cine noir. Un galardón que ya ha reconocido en ediciones pasadas la trayectoria de autores como Frank Miller, creador de Sin City y figura clave del cómic noir, Leonardo Padura, escritor cubano de novelas como ‘Morir en la arena’; Sergio Ramírez, primer escritor centroamericano en recibir el Premio Cervantes; Antonio Lozano, maestro del género y experto en usarlo como herramienta de denuncia social, Elmer Mendoza, uno de los principales exponentes de la narcoliteratura en México; la guionista y escritora Claudia Piñeiro autora de obras como ‘La muerte ajena’ y guionista y creadora, junto a Marcelo Piñeyro, de la serie de suspense argentina ‘El Reino’ (Netflix) o la filóloga Alicia Giménez Bartlett, creadora de la mítica inspectora Petra Delicado.
Este reconocimiento se enmarca dentro de un doble aniversario, especialmente significativo para la narrativa noir. En 2026 se cumplen 40 años de Watchmen, obra revolucionaria de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins y The Shadow: Blood & Judgment, una la influyente reinterpretación del personaje realizada por Howard Chaykin. Dos creaciones que demuestran que este medio es la herramienta perfecta para cuestionar el poder, la moral y el discurso social.
The Shadow: Blood & Judgment es una miniserie que relata la vuelta de La Sombra a un Nueva York que vive unos años 80 convulsos, marcados por la violencia, la tecnología y la tensión. Se trata de una obra que se ha convertido en todo un referente del género al romper las normas clásicas e introducir nuevos códigos de vestimenta y comportamiento de un personaje que ya era un referente. Esta nueva propuesta neo noir disruptiva se caracteriza por una presentación sin páginas, sin viñetas ordenadas y que usa las superposiciones, descolocando al lector clásico e introduciéndolo en una nueva forma de entender y de contar la historia.
La dilatada trayectoria de Howard Chaykin arrancó con tan solo 19 años de la mano del legendario Gil Kane, creador de las versiones modernas de superhéroes como Linterna Verde y Atom. El polifacético autor se dio a conocer en la década de los 70 con las primeras adaptaciones de Star Wars para la mítica Marvel, generando posteriormente algunos de los títulos más importantes y reconocidos de su trayectoria como American Flagg!, Black Kiss o Blackhawk: Blood and Iron, entre otros clásicos que ya forman parte del imaginario colectivo.
Un reconocimiento que incluye encuentros exclusivos con los lectores
Como parte del reconocimiento que Tenerife Noir ha querido hacer al 40 aniversario de estas emblemáticas obras, durante este fin de semana Howard Chaykin, John Higgins y David Hayter han compartido cuatro sesiones exclusivas de firmas con aforo limitado en la Sala de Conferencias de CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.
Como complemento a esta propuesta que une cine y cómic,la Fundación Cine+Comics (c/ San Clemente 35) acoge del 5 al 14 de marzo la exposición ‘Femme Fatales, la mirada de Howard Chaykin,’ comisariada por la Fundación Canaria Cine+Cómics, entidad cultural dedicada a la promoción y el estudio de la narrativa en imágenes.
Chaykin, Hayter y Higgins son unos invitados de lujo que colocan al festival en el panorama internacional del cómic y del cine, ofreciendo al público una oportunidad única para conocer de primera mano los procesos creativos, la inspiración y la intrahistoria de obras de culto noir que ya forman parte de la historia viva del noveno arte.
Tenerife Noir 2026, un festival con sentido transversal
La undécima edición del Tenerife Noir despierta el pensamiento crítico entendiendo el género como un movimiento transversal en sus múltiples facetas capaz de trascender más allá de la literatura para ser fuente de inspiración para diferentes disciplinas.
Este año Tenerife Noir se hace eco de un doble aniversario, los 40 años de Watchmen, obra revolucionaria de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins y The Shadow: Blood & Judgment, obra maestra creada por Howard Chaykin. Watchmen, y The Shadow son dos creaciones que demuestran que este medio es la herramienta perfecta para cuestionar el poder, la moral y el discurso social
