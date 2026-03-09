Tokarczuk, Thrall, Manuel Ríos San Martín y Uclés, protagonistas en la recta final de Tenerife Noir

Tenerife Noir afronta la recta final de su programación con una oferta en la que se podrá disfrutar de algunas de las citas más esperadas de la presente edición. El 11 de marzo a las 19.00 horas, el Salón de Actos del Espacio Cultural CajaCanarias acogerá el encuentro con Nathan Thrall, una propuesta de alta trascendencia periodística y literaria de la mano del Premio Pulitzer de 2024 por ‘Un día en la vida de Abed Salama’. Bajo el título: ‘Palestina hoy,’ el profesor de Sociología de las Relaciones Internacionales en la Universidad de La Laguna, José Abu-Tarbush Quevedo, conducirá un espacio de reflexión y diálogo en torno a la realidad del pueblo palestino a través del trabajo periodístico de Thrall.
Olga Tokarczuk, será la siguiente el jueves 12 de marzo a las 19.00 horas, en la misma sede. La Premio Nobel de Literatura en 2018 protagonizará un encuentro excepcional en el que hablará por primera vez de su narrativa negra literaria. La autora polaca está reconocida actualmente como una de las voces más influyentes de la literatura europea contemporánea, ecologista y defensora de los animales, feminista y crítica de estructuras patriarcales, temáticas que trascienden en sus obras para pasar del “quien lo hizo” a preguntas más incómodas como “hasta dónde estamos dispuestos a justificar”.
A la programación literaria se suma la narrativa audiovisual, uno de los fuertes del festival, con ‘Del papel a la pantalla’, el viernes 13 de marzo a partir de las 15.30 horas en el Salón de Actos del Espacio Cultural CajaCanarias. Sección que une creatividad e intercambio para abrir la puerta a un diálogo entre novela y cine con la proyección de ‘La huella del mal’, protagonizada por Blanca Suárez y Daniel Grao. Posteriormente se desarrollará una mesa coloquio con Manuel Ríos San Martín, director de cine, guionista, productor ejecutivo y novelista, moderada por Pedro Mérida, director de producción de Tenerife Noir. La mañana queda reservada al talento joven audiovisual de la Isla, con las proyecciones de los cortos de CineXpress Noir en el TEA a partir de las 10.00 horas, la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo. La jornada se cierra con la proyección de ‘A place Called Silence’ en Tenerife Espacio de las Artes a partir de las 19.00 horas, de la que se podrá volver a disfrutar el sábado y el domingo en el mismo horario.
Esa misma tarde, el reciente ganador del Premio Nadal de Novela 2026, David Uclés, se citará por primera vez con los lectores canarios en el espacio conversacional ‘Memoria, ciudad y literatura’. Los periodistas Juan Cruz y Raquel Toste, junto a la filósofa Ana Hardisson, serán los encargados de indagar en esa visión tan particular que Uclés plasma sobre la obra ‘La península de las casas vacías” (Siruela, 2024) sobre la Guerra Civil española y la posguerra a través de la historia de la familia Ardolento. Una narrativa que mezcla la realidad con un mundo imaginario jugando con el simbolismo para generar una construcción muy visual. La cita será también en el Salón de Actos del Espacio Cultural CajaCanarias a las 19.00 horas.
El sábado 14 de marzo la jornada del sábado 14 de marzo concentrará buena parte del debate literario del festival con tres mesas dedicadas al género negro. A las 10.30 horas ‘Todo es relato (incluso el crimen)’, que pone el foco en la versatilidad narrativa que ofrece el crimen como fuente de inspiración. Participan Jorge Dádiva, periodista y autor de ‘El anillo de Farid’ (Círculo Rojo, 2026); Pedro Tejada Tello con ‘La verdad del caso de los hermanos Villar Lledías’ (Algorfa,2026), Julio Peces Ruiz, premio de Novela Joven del Ateneo de Sevilla, con Fundido a negro (Almuzara, 2025) , y Javier Cabrera Cano con ‘La esperanza de volver a verte’ (Estrella del norte, 2025). Modera este espacio la especialista en género negro, Charo González.
A partir de las 11.45 será el turno de la ‘Sangre cubana: crimen y memoria desde el L’H Confidencial’, un espacio que explora la literatura negra cubana y su vinculación con el noir. Contará con la participación de Lorenzo Lunar con ‘Cobre en la sangre’ (Clandestina, 2025) y Vladimir Hernández con ‘Deudas de sangre’ (Grijalbo, 2025), ambos ganadores del premio L´H Confidencial, en 2025 y en 2016. Espacio conducido por el periodista y crítico literario, Eduardo García Rojas.
La última mesa será a las 12.45, ‘Amenazas cotidianas: crimen y vulnerabilidad en la ciudad contemporánea’, espacio de reflexión que pone el foco en la inseguridad real y cercana del día a día. Participan Carlos Zanón con ‘Objetos perdidos’ (Salamandra, 2026) y Francisco Bescós con ‘Mantis’ (Reservoir Books, 2026). Modera el director del Congreso Internacional Tenerife Noir de Investigación en el Género Negro, Javier Rivero Grandoso.
Con el objetivo de seguir incentivando la creación literaria noir y los festivales en torno a este género, a partir de las 17.00 horas, bajo el título: ‘Cartel del Meridiano Cero: donde se programa noir’, el festival genera un espacio de intercambio internacional entre diferentes gestores culturales. Un espacio que tomará el pulso a esta temática y analizará tendencias y futuros proyectos. Tomarán parte Fabio Mundadori, director NeRoma Noir; Charo González, directora de Sant Boi Negre; Carlos Zanón, director de BCNegra; Pedro Tejada, director Castelló Negre. Espacio moderado por Alejandro Martín, director de Tenerife Noir. Al finalizar la sesión se procederá a la entrega del Premio NeRoma de Cuentos Inéditos a Gonzalo Ramón Herrera Arteaga por ‘Cristal de sangre’. Todos los actos serán en el Salón de Actos del Espacio Cultural de CajaCanarias.
Paralelamente, en horario de mañana tanto el sábado como el domingo Tenerife Noir mantiene su oferta lúdica y familiar con propuestas participativas como juegos de mesa negrocriminales y de investigación, dirigidos por la Asociación Cultural Nosolodados y juegos de rol con Asociación Cultural Campeones Eternos, agudizarán el ingenio de grandes y pequeños en la Biblioteca Municipal Central del TEA a las 11.00 horas y a las 16.00 horas.
Este año también se mantiene la propuesta gastronómica, una actividad que une la literatura y la cocina con matices a noir, será el domingo en el Mercado de Nuestra Señora de África a las 12.00, ‘Sabor de novela. Escritores ante los fogones’, maridaje de vinos con denominación de origen Tacoronte-Acentejo en torno a las novelas Bacon (Alrevés, 2025), de Annika Brunke, y ‘Cocina criminal cubana. Cuba, el delito de comer’ (HG, 2026), de Lorenzo Lunar. Participan también los escritores Rebeca Murga y Pablo Carbonell. Presenta y conversa Iñaki Valdez.
Cita con el talento audiovisual canario
Con el impulso de Tenerife Film Comission, Tenerife Noir vuelve a mantener entre sus objetivos el apoyo y la promoción del talento canario audiovisual.con una renovada edición de CineXpress. La tarde del sábado 14 de marzo a partir de las 19.00 horas se procederá a desvelar el nombre de los ganadores en las diferentes categorías de la actual edición de CineXpress Noir. La gala se celebrará en el Salón de Actos de CajaCanarias, estará presentada por el polifacético Pablo Carbonell. Se disfrutará también con la actuación de la banda invitada The Corto Maltesser. Las entradas se podrán adquirir aquí.
Entre las novedades previstas este 2026, CineXpress incorpora una reestructuración del sistema de competición, pasando del modelo único a una clasificación por géneros, estableciendo tres modalidades: Noir Clásico, Noir Comedia o Noir Fantástico. Lo que permitirá al jurado poder realizar una valoración más ajustada y equitativa, según el registro cinematográfico de cada obra, además, de poner en valor la gran variedad que ofrece este género. Durante la gala también se dará a conocer y se proyectará el mejor corto internacional.
Consulta fechas y horas de cada evento en el programa: www.tenerifenoir.com
Con estas propuestas, Tenerife Noir se encamina hacia el cierre de su undécima edición consolidándose como uno de los principales encuentros internacionales dedicados al género negro.
Este año, dentro de nuestra sección ‘Balas en la Recámara’ acogeremos la entrega del XV Premio Wilkie Collins a Rosa Huertas por la obra ‘Los perros huelen el miedo’, acto enmarcado en la colaboración con M.A.R. Editor. Será el viernes 20 de marzo a las 19.00 horas en la librería Barco de Papel (El Sauzal), coorganizadora del evento que será presentado por Pablo Martín Carbajal. El director del festival, Alejandro Martín, será el encargado de entregar la distinción.
Tenerife Noir 2026, un festival con sentido transversal
La undécima edición del Tenerife Noir despierta el pensamiento crítico entendiendo el género como un movimiento transversal en sus múltiples facetas capaz de trascender más allá de la literatura para ser fuente de inspiración para diferentes disciplinas.
Tenerife Noir cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias, a través de la dirección general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, así como con la colaboración de la Universidad de La Laguna, la Fundación CajaCanarias, la Fundación DISA y Volcanic Xperience. Además, la marca DS Automobiles participa como vehículo oficial del festival.