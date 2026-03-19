Una veintena de propuestas de cultura nipona vertebran este año Mundo Japón

La Laguna celebra hasta el domingo una nueva entrega de Mundo Japón, una cita ya consolidada en la agenda cultural de la ciudad que ofrece un amplio programa de actividades vinculadas a la tradición y la cultura contemporánea de ese país. El paso de la borrasca Therese, que afecta a la Isla hoy y mañana, ha obligado a reubicar varias de las propuestas, concentrándose el grueso de la programación el sábado y el domingo.
Los actos se desarrollarán en espacios emblemáticos de la ciudad, como la Casa Anchieta, el Casino de La Laguna, el Teatro Leal y la plaza del Adelantado, configurando un recorrido cultural que permitirá al público acercarse a disciplinas artísticas, gastronómicas y escénicas procedentes de Japón y otros países de Asia. Así lo expusieron este miércoles el concejal de Cultura, Adrián del Castillo; el de Deportes, Badel Albelo; el comisario de las exposiciones previstas Eduardo de la Torre, y el director de la iniciativa, Tomás López-Perea Cruz.
EXPOSICIONES
El programa comienza a desplegarse en la Casa Anchieta con dos proyectos expositivos. El primero, de armaduras, Guerreros del Japón feudal: Samuráis y Ninjas, y el segundo sobre el arte manga, ofreciendo una visión histórica y contemporánea de dos de los grandes iconos culturales del país asiático.
Tras la declaración de alerta, la programación prevista para hoy jueves se pasa a la tarde del sábado, y la contemplada inicialmente para mañana viernes se traslada al domingo. De este modo, el sábado la Casa Anchieta albergará desde las 10.00 horas un taller de origami, que dará paso (11.00) a uno de shodo (caligrafía). A continuación (de 12.00 a 14.00 horas) habrá un photocall de kimono, en paralelo a un taller de manga (12.00 horas) y a una sesión de karaoke (13.00) dedicada al j-pop y el k-pop.
Ese mismo día, el Casino de La Laguna acogerá (10.00 horas) un taller de cocina japonesa. Ya por la tarde, también en la Casa Anchieta, la programación comenzará a las 17.00 horas con un taller de bonsái, seguido (18.00) por un taller de shiatsu. A las 19.00 horas tendrá lugar la mesa redonda Vivir Japón: Experiencias en primera persona, que dará paso (20.00) a una sesión de cine japonés. El Teatro Leal será escenario, a partir de las 20.00 horas, del concierto Satomi Morimoto & Friends, uno de los platos fuertes de esta edición.
El domingo, la plaza del Adelantado albergará una gran exhibición de artes marciales orientales desde las 10.00 horas. El programa incluye demostraciones de judo (10.00 horas), karate (10.35), muay thai (11.10), taekwondo (11.45), eskrima (12.20), bujinkan (12.55), aikido (13,35) y kendo (14.05 horas).
La programación continuará en la Casa Anchieta con la ceremonia del té, desde las 17.00 horas, y un taller de kimono, a partir de las 18.00. Una hora más tarde, a las 19.00 horas, comenzará el taller Vuelta al cuerpo a través del movimiento y la respiración y, a las 20.00 horas, se iniciará una nueva sesión de cine.
PUNTO DE ENCUENTRO
La muestra Mundo Japón 2026 vuelve así a convertir a La Laguna, subrayan sus impulsores, en un punto de encuentro entre culturas, reforzando su posicionamiento como espacio de intercambio artístico y social, y ofreciendo a la ciudadanía una experiencia completa que abarca historia, música, gastronomía, artes marciales, cine y cultura pop japonesa.
Mundo Japón cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de La Laguna, a través de las áreas de Cultura y Deportes, así como del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, además de La Laguna Zona Comercial y Japan Foundation.